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7/24 Dinle Çökertme

Çökertme Şarkı Sözleri

Bağlama Takımı Çökertme şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bağlama Takımı Çökertme şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çökertme sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bağlama Takımı

Bağlama Takımı

Çökertme

  • Yaylanın Soguk Suyu

  • Sanma Ki

  • Kömür Gözlerin

  • Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber

  • Selanik

  • Nesine Yandım

  • Adıyaman

  • Günebakan

  • Çökertme

  • Akçadağın Düzüne

  • İki

  • Gidenlerin Ardından

  • Sevdalıyım Dağına

  • Kime Kin Ettin

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