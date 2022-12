Akışına bıraktım akmadı Bende kapattım yolu Baktım duvardan atlıyor, amma yine akmıyor Zaten bende çoktandır uykulu gibi bir hal var Yıllarca uyusam bu evde neden diye sormaz kimse *** Dön bir bak arkana dediler Arkam döndü bana baktı Nabıcaz be oğlum böyle nereye dönsem bi keder Koştum arkandan bana doğru durmadı birde güldü Akşama nasıl olsa dönücen geri sen bu eve *** Durum bundan ibaret Değişirse haber et Geç kalma burada yorgunum Uzunları yaktım ben gidiyorum *** Durum bundan ibaret Değişirse haber et Geç kalma burada yorgunum Uzunları yaktım ben gidiyorum.