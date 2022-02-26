Akışına Bıraktım Akmadı Şarkı Sözleri
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Bağzıları
Akışına Bıraktım Akmadı
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Akışına bıraktım akmadı
Bende kapattım yolu
Baktım duvardan atlıyor, amma yine akmıyor
Zaten bende çoktandır uykulu gibi bir hal var
Yıllarca uyusam bu evde neden diye sormaz kimse
***
Dön bir bak arkana dediler
Arkam döndü bana baktı
Nabıcaz be oğlum böyle nereye dönsem bi keder
Koştum arkandan bana doğru durmadı birde güldü
Akşama nasıl olsa dönücen geri sen bu eve
***
Durum bundan ibaret
Değişirse haber et
Geç kalma burada yorgunum
Uzunları yaktım ben gidiyorum
***
Durum bundan ibaret
Değişirse haber et
Geç kalma burada yorgunum
Uzunları yaktım ben gidiyorum.