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7/24 Dinle Bağzıları Allı Turnam
Allı Turnam

Allı Turnam

11 Parça | 44:52

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Allı Turnam

Bağzıları 03:37
02

Zaten Kırılmış Bir Kızsın

Bağzıları 04:49
03

Evleniyormuşsun Bugün

Bağzıları 04:37
04

Leyla

Bağzıları 03:58
05

Güzelliğin Falan Hikaye

Bağzıları 03:41
06

Meylettim Rakıya

Bağzıları 04:25
07

Sizin Olsun Dünyalar

Bağzıları 03:39
08

Akışına Bıraktım Akmadı

Bağzıları 03:33
09

Uyu Artık

Bağzıları 04:46

...

KAPAT
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