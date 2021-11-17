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Bağzıları
Allı Turnam
Allı Turnam
11 Parça | 44:52
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01
Allı Turnam
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03:37
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02
Zaten Kırılmış Bir Kızsın
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04:49
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03
Evleniyormuşsun Bugün
Bağzıları
04:37
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04
Leyla
Bağzıları
03:58
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05
Güzelliğin Falan Hikaye
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03:41
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06
Meylettim Rakıya
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04:25
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07
Sizin Olsun Dünyalar
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03:39
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08
Akışına Bıraktım Akmadı
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03:33
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09
Uyu Artık
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04:46
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