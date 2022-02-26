olunmuyor mutlu falan hiç başlanmıyor yeni baştan pek bunlar yalan dolan bunlar palavra yine düştük mü koca boşluğa *** belki biraz ben de seni özledim şimdi zamanı değil sonra gelirim kaç satır yazsam, kaç satır gelsem pek bi önemi yok ama beni dinlesen *** boş ver, güzelliğin falan hikaye senden ne var ne yok bana onu söyle her şey geçer mi sandın kendi kendine geçmiyor sevgilim *** olunmuyor mutlu falan hiç başlanmıyor yeni baştan pek bunlar yalan dolan bunlar palavra yine düştük mü koca boşluğa *** eski güzel günleri tıktım valize her yerinden kitleyip saldım denize o geçen yıllar o geçen günler ağır ağır uzaklaşıp gitti sessizce