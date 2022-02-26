Güzelliğin Falan Hikaye Şarkı Sözleri
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Bağzıları
Güzelliğin Falan Hikaye
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olunmuyor mutlu falan hiç
başlanmıyor yeni baştan pek
bunlar yalan dolan bunlar palavra
yine düştük mü koca boşluğa
***
belki biraz ben de seni özledim
şimdi zamanı değil sonra gelirim
kaç satır yazsam, kaç satır gelsem
pek bi önemi yok ama beni dinlesen
***
boş ver, güzelliğin falan hikaye
senden ne var ne yok bana onu söyle
her şey geçer mi sandın kendi kendine
geçmiyor sevgilim
***
olunmuyor mutlu falan hiç
başlanmıyor yeni baştan pek
bunlar yalan dolan bunlar palavra
yine düştük mü koca boşluğa
***
eski güzel günleri tıktım valize
her yerinden kitleyip saldım denize
o geçen yıllar o geçen günler
ağır ağır uzaklaşıp gitti sessizce