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Bağzıları Sizin Olsun Dünyalar Sizin Olsun Dünyalar Gece çökmüş gözlerine, yorgunsun gidiyorsun Elimde olsa vermem mi, dünyayı sermem mi Bana böyle çizilmiş yol, kalemim kırık gel sen ol Yüzüne de doymazsam, bana baştan kağıt ol *** Gelmedi yağmurlar, ruhum buralara dar Benden bu kadar, sizin olsun dünyalar Neyleyim böyle günü, bana mı sordun sen dünü Sorma ıstemem, kaç yazar geri versen *** Neydik ne olduk burda, kime dert anlatsam usta Ruhuma dokunur, dönemem yoluma Benden sana kalan son, güzel mi bilmem amma Büyüyor ıçimde varamam yanına Tüm Şarkıları