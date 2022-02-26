Sizin Olsun Dünyalar Şarkı Sözleri
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Bağzıları
Sizin Olsun Dünyalar
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Gece çökmüş gözlerine, yorgunsun gidiyorsun
Elimde olsa vermem mi, dünyayı sermem mi
Bana böyle çizilmiş yol, kalemim kırık gel sen ol
Yüzüne de doymazsam, bana baştan kağıt ol
***
Gelmedi yağmurlar, ruhum buralara dar
Benden bu kadar, sizin olsun dünyalar
Neyleyim böyle günü, bana mı sordun sen dünü
Sorma ıstemem, kaç yazar geri versen
***
Neydik ne olduk burda, kime dert anlatsam usta
Ruhuma dokunur, dönemem yoluma
Benden sana kalan son, güzel mi bilmem amma
Büyüyor ıçimde varamam yanına