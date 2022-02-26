Çıldırmış bir vaşak gibi Kaybediyorum Artık seni bir çiçek yerine Kopartmak istiyorum İşte indim sahneden Öpüyorum ağzından *** Büsbütün kaybettim Bana dokunmayın sakın Bunların düzenine sokayım *** Oysa seni sevmem toplumu meşru kılar Ve gitmen beni dile indirger sevgilim Zaten kırılmış bir kızsın Dövülmüş bir av *** Büsbütün kaybettim Bana dokunmayın sakın Bunların düzenine sokayım *** Ayakkabılarını kapımın önünde görmeyi istiyorum! Çünkü bu, çünkü bu Seni seviyorumun içine nal salmak demektir İnanmazsın bir taşra kurmuşlar Aynı bize bakıyor Bir yanım Asaf Halet söylüyor diğer yanım fabrika Bir şiiri birkaç kalemle yazmak lazımdı geliyor bana *** Bugün Bugün yepyeni bir imparatorluk öğreniyorum Ekmeğin ağırlığında Yeni bir imparatorluk Örneğin Gül dönüyor bir beygiri tasfiye ediyor şair Arapça Akdeniz diyor ben Aynadan dönüyorum sana Aynadan Benden dönmüyor *** Büsbütün kaybettim Bana dokunmayın sakın Bunların düzenine sokayım