Zaten Kırılmış Bir Kızsın Şarkı Sözleri
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Bağzıları
Zaten Kırılmış Bir Kızsın
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Çıldırmış bir vaşak gibi
Kaybediyorum
Artık seni bir çiçek yerine
Kopartmak istiyorum
İşte indim sahneden
Öpüyorum ağzından
***
Büsbütün kaybettim
Bana dokunmayın sakın
Bunların düzenine sokayım
***
Oysa seni sevmem toplumu meşru kılar
Ve gitmen beni dile indirger sevgilim
Zaten kırılmış bir kızsın
Dövülmüş bir av
***
Büsbütün kaybettim
Bana dokunmayın sakın
Bunların düzenine sokayım
***
Ayakkabılarını kapımın önünde görmeyi istiyorum!
Çünkü bu, çünkü bu
Seni seviyorumun içine nal salmak demektir
İnanmazsın bir taşra kurmuşlar
Aynı bize bakıyor
Bir yanım Asaf Halet söylüyor diğer yanım fabrika
Bir şiiri birkaç kalemle yazmak lazımdı geliyor bana
***
Bugün Bugün yepyeni bir imparatorluk öğreniyorum
Ekmeğin ağırlığında
Yeni bir imparatorluk
Örneğin Gül dönüyor bir beygiri tasfiye ediyor şair
Arapça Akdeniz diyor ben
Aynadan dönüyorum sana
Aynadan
Benden dönmüyor
***
Büsbütün kaybettim
Bana dokunmayın sakın
Bunların düzenine sokayım