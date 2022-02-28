Unutulan... Şarkı Sözleri
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Kim bilir kaçıncı arayışım bu
Benden kaçan mutluluğumu
Nerede belli değil
***
Kim bilir kaçıncı arayışım bu
Kaybettim her bulduğumu
Kader bana dost değil
***
Ağla ağla halime
Gülme kapat gözlerini
Görme tek bir şey söyleme
***
Ağla ağla halime
Gülme kapat gözlerini
Görme tek bir şey söyleme
***
Yok mu bir soru sormayan
Yarını olmayan güneşi doğmayan
Bir yolun yolcusuyum dokunma
***
Ağla ağla halime
Gülme kapat gözlerini
Görme tek bir şey söyleme
***
Ağla ağla halime
Gülme kapat gözlerini
Görme tek bir şey söyleme
***
Sanki bir yangın içinde
Külleri savrulan, yakılan, yıkılan dünyamda
Artık bir yer yok sana
***
Ağla ağla halime
Gülme kapat gözlerini
Görme tek bir şey söyleme
***
Ağla ağla halime
Gülme kapat gözlerini
Görme tek bir şey söyleme
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Yıllardır küllenmiş aşkın var bende
Aşkın mekan kurmuş yanan gönlümde
Beni terk edipte gittiğin halde
Sana intizara kıyamıyorum
***
Benim kadar sevene rastlamadıysan
Dertlere çare bulamadıysan
Gittiğin yerlerde garip kaldıysan
Geri dön...
O eski yerimizde beklerim seni
Üzülme sevgilim affettim seni
***
Bir Mecnun yarattın çöldeyim şimdi
Eskiden volkandım kül oldum şimdi
En büyük aşkımdın el oldun şimdi
Sana intizara kıyamıyorum
-
Seninle her günüm ömre bedeldi
Gönül dediğimde bağımdın benim
Unutmak mümkün mü liselim seni
İlk aşkım sevgilim (hayatım varlığım)canımdın benim
***
Seninle bir kalem bir kağıt gibi
Seninle bir defter bir kitap gibi
Birlikte yazmıştık kaderimizi
İlk aşkım sevgilim liselim benim
***
Şimdi nerede bir liseli görsem
Ne zaman okulun yanından (önünden)geçsem
Kalbim hep kahrolur gözlerim elem
İlk aşkım sevgilim liselim benim
***
Seninle bir kalem bir kağıt gibi
Seninle bir defter bir kitap gibi
Birlikte yazmıştık güzel günleri(kaderimizi)
İlk aşkım sevgilim liselim benim
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Önce bir kaç damla yaş gözlerimden süzüldü
İnanmadım yıkıldım senin miydi bu düğün
Hıçkırdım sendeledim bacaklarım çözüldü
Yoksa sen değil miydin o uğruna öldüğüm
***
Aklımdan geçti birden bütün davranışların
Tamamlıyordun beni aynıydı her şeyimiz
En büyük desteğimdi sihirli bakışların
Her zaman yanımdaydın çok mutluyduk ikimiz
***
Gözlerim bulutlandı başım öne eğildi
Yalan değil olamaz duymadın feryadımı
Bütün bu gördüklerim birer gerçek değildi
Benim değilsin artık boş ver unut adımı
-
Yine mi sen yine mi sen
Ne istiyorsun benden
Her şeyimi aldın zaten
Sevemem seni yeniden
***
Kaçtım senden kurtulamadım
Maksadın ne anlayamadım
Ölen aşka can verilmez
Bunu sana anlatamadım
***
Yine mi sen yine mi sen
Düştün artık gözümden
Bir gün huzur bulamadım
İnan senin yüzünden
***
Kaçtım senden kurtulamadım
Maksadın ne anlayamadım
Ölen aşka can verilmez
Bunu sana anlatamadım
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