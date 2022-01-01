Alışırsın Önce gölgem gider senden Yokluğuma alışırsın Önce gölgem gider senden Yokluğuma alışırsın *** Bir iz bile kalmaz benden Ayrılığa alışırsın Bir iz bile kalmaz benden Ayrılığa alışırsın *** Artık dilin anmaz olur İçin bile yanmaz olur Kalbin yeni bir aşk bulur Sonra ona sarılırsın *** Artık dilin anmaz olur İçin bile yanmaz olur Kalbin yeni bir aşk bulur Sonra ona sarılırsın *** Alışırsın alışırsın Kader dersin alışırsın Diner bir gün gözyaşların Hayat dersin alışırsın *** Alışırsın alışırsın Kader dersin alışırsın Diner bir gün acıların Hayat dersin alışırsın *** Yaşadığın her ne varsa Unutursun sayfa sayfa Yaşadığın her ne varsa Unutursun sayfa sayfa *** Anılara çarpa çarpa Bensizliğe alışırsın Anılara çarpa çarpa Bensizliğe alışırsın *** Artık dilin anmaz olur İçin bile yanmaz olur Kalbin yeni bir aşk bulur Sonra ona sarılırsın *** Artık dilin anmaz olur İçin bile yanmaz olur Kalbin yeni bir aşk bulur Sonra ona sarılırsın *** Alışırsın alışırsın Kader dersin alışırsın Diner bir gün gözyaşların Hayat dersin alışırsın *** Alışırsın alışırsın Kader dersin alışırsın Diner bir gün gözyaşların Hayat dersin alışırsın *** Alışırsın alışırsın Kader dersin alışırsın Biter bir gün acıların Hayat dersin alışırsın Hayat dersin alışırsın

Küllenen Aşk Yıllardır küllenmiş aşkın var bende Aşkın mekan kurmuş yanan gönlümde Beni terk edipte gittiğin halde Sana intizara kıyamıyorum *** Benim kadar sevene rastlamadıysan Dertlere çare bulamadıysan Gittiğin yerlerde garip kaldıysan Geri dön... O eski yerimizde beklerim seni Üzülme sevgilim affettim seni *** Bir Mecnun yarattın çöldeyim şimdi Eskiden volkandım kül oldum şimdi En büyük aşkımdın el oldun şimdi Sana intizara kıyamıyorum

Liselim Seninle her günüm ömre bedeldi Gönül dediğimde bağımdın benim Unutmak mümkün mü liselim seni İlk aşkım sevgilim (hayatım varlığım)canımdın benim *** Seninle bir kalem bir kağıt gibi Seninle bir defter bir kitap gibi Birlikte yazmıştık kaderimizi İlk aşkım sevgilim liselim benim *** Şimdi nerede bir liseli görsem Ne zaman okulun yanından (önünden)geçsem Kalbim hep kahrolur gözlerim elem İlk aşkım sevgilim liselim benim *** Seninle bir kalem bir kağıt gibi Seninle bir defter bir kitap gibi Birlikte yazmıştık güzel günleri(kaderimizi) İlk aşkım sevgilim liselim benim

Unutulan Önce bir kaç damla yaş gözlerimden süzüldü İnanmadım yıkıldım senin miydi bu düğün Hıçkırdım sendeledim bacaklarım çözüldü Yoksa sen değil miydin o uğruna öldüğüm *** Aklımdan geçti birden bütün davranışların Tamamlıyordun beni aynıydı her şeyimiz En büyük desteğimdi sihirli bakışların Her zaman yanımdaydın çok mutluyduk ikimiz *** Gözlerim bulutlandı başım öne eğildi Yalan değil olamaz duymadın feryadımı Bütün bu gördüklerim birer gerçek değildi Benim değilsin artık boş ver unut adımı