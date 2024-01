Yola Çıktım Arıyorum Sevgilimi Son Kez Olsun Zorluyorum Kaderimi Her Geçen Gün Eziyet Her Yeni Gün Sanki Dert Olacaksa Olsun Artık Aramakla Bulunmaz Kalpler Böyle Kırılmaz Sevecekse Sevsin Artık Her Şeyin Var Bir Sonu Ayrılıksa En Zoru Aşksa Derin Bir Kuyu Allah'ın Sen Bizi Koru