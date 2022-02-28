Aşk Kitabı Şarkı Sözleri
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Ne olur söyleyin sevenler bana
Ayrılmak kanun mu aşk kitabında?
El ele tutuşup gülmeden daha
Terk etmek kanun mu aşk kitabında?
***
Ne olur söyleyin sevenler bana
Ayrılmak kanun mu aşk kitabında?
El ele tutuşup gülmeden daha
Terk etmek kanun mu aşk kitabında?
***
Ümitlerim yıkıldı gitti
Hayallerim kırıldı bitti
Bu dert beni benden etti
Sevdim, sevdim bak ne hale geldim
Sevdim, sevdim bak ne hale geldim
***
Her seven sonunda düşüyor derde
Bu aşk kitabının yazanı nerde?
Bir aşık inandı, çok sevdi diye
Ağlatmak kanun mu aşk kitabında?
***
Her seven sonunda düşüyor derde
Bu aşk kitabının yazanı nerde?
Bir aşık inandı, çok sevdi diye
Ağlatmak kanun mu aşk kitabında?
***
Ümitlerim yıkıldı gitti
Hayallerim kırıldı bitti
Bu dert beni benden etti
Sevdim, sevdim bak ne hale geldim
***
Sevdim, sevdim bak ne hale geldim
Sevdim, sevdim bak ne hale geldim