Ne olur söyleyin sevenler bana Ayrılmak kanun mu aşk kitabında? El ele tutuşup gülmeden daha Terk etmek kanun mu aşk kitabında? *** Ne olur söyleyin sevenler bana Ayrılmak kanun mu aşk kitabında? El ele tutuşup gülmeden daha Terk etmek kanun mu aşk kitabında? *** Ümitlerim yıkıldı gitti Hayallerim kırıldı bitti Bu dert beni benden etti Sevdim, sevdim bak ne hale geldim Sevdim, sevdim bak ne hale geldim *** Her seven sonunda düşüyor derde Bu aşk kitabının yazanı nerde? Bir aşık inandı, çok sevdi diye Ağlatmak kanun mu aşk kitabında? *** Her seven sonunda düşüyor derde Bu aşk kitabının yazanı nerde? Bir aşık inandı, çok sevdi diye Ağlatmak kanun mu aşk kitabında? *** Ümitlerim yıkıldı gitti Hayallerim kırıldı bitti Bu dert beni benden etti Sevdim, sevdim bak ne hale geldim *** Sevdim, sevdim bak ne hale geldim Sevdim, sevdim bak ne hale geldim