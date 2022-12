Hem baharım hem kışımsın Sen akmayan gözyaşımsın İçimde kal gitme diye Ağlamadım seni Ağlamadım seni *** Seni benden aldın mı şimdi? Yüreğimi dağladın mı şimdi? Benden uzakta, aşk yalanında Başka kollarda kaldın mı şimdi? *** İstemem, duymayayım İstemem, bilmeyeyim Dayanamam, söyleyeyim Başkasıyla seni Öleyim de görmeyeyim *** İstemem, duymayayım İstemem, bilmeyeyim Dayanamam, söyleyeyim Başkasıyla seni Öleyim de görmeyeyim *** Her şey bitti, biliyorum Sorsan hesapta yaşıyorum Aslında her gün ölüyorum Yokluğundan beri Yokluğundan beri *** Seni benden aldın mı şimdi? Yüreğimi dağladın mı şimdi? Benden uzakta, aşk yalanında Başka kollarda kaldın mı şimdi? *** İstemem, duymayayım İstemem, bilmeyeyim Dayanamam, söyleyeyim Başkasıyla seni Öleyim de görmeyeyim *** İstemem, duymayayım İstemem, bilmeyeyim Dayanamam, söyleyeyim Başkasıyla seni Öleyim de görmeyeyim *** Başkasıyla seni Öleyim de görmeyeyim

Seni kıskanmaktan vazgeçtiğim anda Bir yabancı gibi olursun bana demedim mi? Bak şimdi o beş dakika sesini duymayınca Deliren o ben gitti yerine kim geldi? *** Bir saadet bir felaketle nasıl sonuçlanır Herkese gösterdin, için ezilmedi mi? Bak şimdi o gözlerinsiz bir hayatı Düşünmeyen o ben gitti yerine kim geldi? Yaptığını beğendin mi? *** Bundan sonra beni senden korumam gerek Kaybedip izimi gitmem gerek *** Yeni bir yerde yeni bir hayat Kalp cesur biraz hoyrat Kırıklarımı sarmaladım Tanrım kaderime bir el at *** Yeni bir yerde yeni bir hayat Kalp cesur biraz hoyrat Kırıklarımı sarmaladım Tanrım kaderime bir el at *** Seni kıskanmaktan vazgeçtiğim anda Bir yabancı gibi olursun bana demedim mi? Bak şimdi o beş dak'ka sesini duymayınca Deliren o ben gitti yerine kim geldi? *** Bir saadet bir felaketle nasıl sonuçlanır Herkese gösterdin, için ezilmedi mi? Bak şimdi o gözlerinsiz bir hayatı Düşünmeyen o ben gitti yerine kim geldi? Yaptığını beğendin mi? *** Bundan sonra beni senden korumam gerek Kaybedip izimi gitmem gerek *** Yeni bir yerde yeni bir hayat Kalp cesur biraz hoyrat Kırıklarımı sarmaladım Tanrım kaderime bir el at *** Yeni bir yerde yeni bir hayat Kalp cesur biraz hoyrat Kırıklarımı sarmaladım Tanrım kaderime bir el at