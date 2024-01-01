Son bir hatıram var gitmeden sana Bu son hatıramı al da öyle git Bir kolye bu, senden bir eser bana Eğer beğenmezsen kır da öyle git İncileri onun hep gözyaşımdan Boncuğu elması sabır taşımdan Zinciri armağan beyaz saçımdan Dilersen boynuna tak da öyle git! Bu kolyeyi sana vermesem olmaz Yıllardır sakladım kaybetsem olmaz Artık sevdiğimi gizlesem olmaz Gitmeden yüzüme bak da öyle git