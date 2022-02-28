Aşk Acısı Şarkı Sözleri
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An be an korkular
Gün be gün kaygılar
Ne olursun sus
Ne zamandır bir çözüm yok
Aşkımız sus pus
Eski senden hiç eser yok
Geceler kâbus
***
Bitiyorsa bitmeliyse,
Niye zorlarsın
Biri burdan gitmeliyse
Bu sen olmazsın
***
Acısıyla tatlısıyla
Yaşanan kalsın
Bir gün gelir hatırlayıp
Yanar ağlarsın
-
Bugün ayrılığın ilk günü
Daha şimdiden seni çok özledim
Gönül çekmeyince anlamıyor
Ne yazık sonunu göremedim
***
Ben hangi savaştan galip çıktım ki
Ben bir kaç anıyla mutlu olmam ki
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
***
Bugün ayrılığın ilk günü
Daha şimdiden seni çok özledim
Gönül çekmeyince anlamıyor
Ne yazık sonunu göremedim
***
Ben hangi savaştan galip çıktım ki
Ben bir kaç anıyla mutlu olmam ki
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
-
Ben kara gün dostu sanmıştım seni
En acı günlerde terk ettin beni
Bir derdin üstüne bin derdi kattın
Her zaman ağlattın şu gözlerimi
Her zaman ağlattın şu gözlerimi
***
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
***
Sanma ki bu dünya sana kalacak
Senin de gençliğin elbet solacak
Herkesi kendine yâr olur sanma
Yine benim sana tek yâr olacak
Yine benim sana tek yâr olacak
***
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
***
Ne seni görseydim ne de sevseydim
Ömrümü vermezdim böyle bilseydim
Ne bir gün güldürdün ne sevindirdin
Seni sevmektense keşke ölseydim
Seni sevmektense keşke ölseydim
***
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
***
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
***
Bende hiç günah yok, kabahat sende
-
Gönlüne düşmeden bir damla ateş
Gönlüne düşmeden bir damla ateş
Kahredip kendini üzme arkadaş
***
Aşk acı şaraptır kadehi dudaktır içersen ıstıraptır
Gözyaşın silinmez kıymetin bilinmez sonu bir ayrılıktır of
Gözyaşın silinmez kıymetin bilinmez sonu bir ayrılıktır
***
Başında eserse bir deli rüzgar
Başında eserse bir deli rüzgar
Gezersin sonunda hep diyar diyar
***
Aşk acı şaraptır kadehi dudaktır içersen ıstıraptır
Gözyaşın silinmez kıymetin bilinmez sonu bir ayrılıktır
Gözyaşın silinmez kıymetin bilinmez sonu bir ayrılıktır
-
Eylül yağmurlarıyla
Islak tren rayları
Seni alıp götürdü
Seni alıp götürdü
***
Yalnızlık üşümekmiş
Yalnızım, üşüyorum
Uçurummuş sensizlik
Tut beni, düşüyorum
***
Düşten bile güzeldi
Erimek kollarında
Uyanmak sabahlara
Teninin kokusuyla
Uyanmak sabahlara
Teninin kokusuyla
***
Göğsüne sokularak
Uyanmayı özledim
Dilimde bizim şarkımız
Ağlayarak söylerim
Dilimde senin şarkın
Ağlayarak söylerim
***
Delisin, delisin, çılgınım benim
Aşkımsın, canımsın, kadınım benim
Geleceksen deli dalgalarla gel, gel
Sönmüyor içimde yangınım benim
Geleceksen deli yağmurlarla gel, gel
Sönmüyor içimde yangınım benim
***
Eylül yağmurlarıyla
Islak tren rayları
Seni alıp götürdü
Seni alıp götürdü
***
Yalnızlık üşümekmiş
Yalnızım, üşüyorum
Uçurummuş sensizlik
Tut beni, düşüyorum
***
Düşten bile güzeldi
Erimek kollarında
Uyanmak sabahlara
Teninin kokusuyla
Uyanmak sabahlara
Teninin kokusuyla
***
Göğsüne sokularak
Uyanmayı özledim
Dilimde bizim şarkımız
Ağlayarak söylerim
Dilimde senin şarkın
Ağlayarak söylerim
***
Delisin, delisin, çılgınım benim
Aşkımsın, canımsın, kadınım benim
Geleceksen deli dalgalarla gel, gel
Sönmüyor içimde yangınım benim
Geleceksen deli yağmurlarla gel, gel
Sönmüyor içimde yangınım benim
-
Ölesiye sevmiştim seni kalbimin kızı
Ölesiye sevmiştim seni kalbimin kızı
Ne çare kopardılar gönül bağlarımızı
Ne çare kopardılar gönül bağlarımızı
***
Maziye gömülse de içimizdeki sızı
Maziye gömülse de içimizdeki sızı
Bu şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı
Bu şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı
***
Yüzünü göremeden geçse de uzun yıllar
Yüzünü göremeden geçse de uzun yıllar
Yine de seveceğim seni ölene kadar
Yine de seveceğim seni ölene kadar
-
Seni benden alamazlar
İnan benim canım sensin
Seni benden alamazlar
İnan benim canım sensin
***
Gidemezsin gidemezsin
Nasıl sevdim bilemezsin
Gidemezsin gidemezsin
Nasıl sevdim bilemezsin
***
Gözlerime bak da inan
Senin için kimmiş yanan
Gözlerime bak da inan
Senin için kimmiş yanan
***
Belki bir gün benden sana
Gelecekler hep yalanla
Belki bir gün benden sana
Gelecekler hep yalanla
***
Ayıramaz kimse bizi
Nasıl sevdim bilemezsin
Ayıramaz kimse bizi
Nasıl sevdim bilemezsin
***
Gözlerime bak da inan
Senin için kimmiş yanan
Gözlerime bak da inan
Senin için kimmiş yanan
***
Gözlerime bak da inan
Senin için kimmiş yanan
Gözlerime bak da inan
Senin için kimmiş yanan
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