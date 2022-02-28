Bizim Şarkımız Şarkı Sözleri
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Dönmez olsun, dönmez olsun
Sensiz bu dünya dönmez olsun
Sönmez olsun, sönmez olsun
İçindeki ateş sönmez olsun
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Bu şarkı bizim olsun
Aşkımız sonsuz olsun
Gönlümün pınarında
Adın ceylanım olsun
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Bu şarkı bizim olsun
Aşkımız sonsuz olsun
Gönlümün pınarında
Adın ceylanım olsun
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Görmez olsun, görmez olsun
Sensiz bu gözlerim görmez olsun
Sevmez olsun, sevmez olsun
Kalbin başkasını sevmez olsun
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Bu şarkı bizim olsun
Aşkımız sonsuz olsun
Gönlümün pınarında
Adın ceylanım olsun
***
Bu şarkı bizim olsun
Aşkımız sonsuz olsun
Gönlümün pınarında
Adın ceylanım olsun
***
Geçmez olsun, geçmez olsun
Sensiz bu ömrüm geçmez olsun
Gelmez olsun, gelmez olsun
Ayrılık bize gelmez olsun
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Bu şarkı bizim olsun
Aşkımız sonsuz olsun
Gönlümün pınarında
Adın ceylanım olsun
***
Bu şarkı bizim olsun
Aşkımız sonsuz olsun
Gönlümün pınarında
Adın ceylanım olsun
***
Bu şarkı bizim olsun
Aşkımız sonsuz olsun
Gönlümün pınarında
Adın ceylanım olsun