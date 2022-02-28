Dönmez olsun, dönmez olsun Sensiz bu dünya dönmez olsun Sönmez olsun, sönmez olsun İçindeki ateş sönmez olsun *** Bu şarkı bizim olsun Aşkımız sonsuz olsun Gönlümün pınarında Adın ceylanım olsun *** Bu şarkı bizim olsun Aşkımız sonsuz olsun Gönlümün pınarında Adın ceylanım olsun *** Görmez olsun, görmez olsun Sensiz bu gözlerim görmez olsun Sevmez olsun, sevmez olsun Kalbin başkasını sevmez olsun *** Bu şarkı bizim olsun Aşkımız sonsuz olsun Gönlümün pınarında Adın ceylanım olsun *** Bu şarkı bizim olsun Aşkımız sonsuz olsun Gönlümün pınarında Adın ceylanım olsun *** Geçmez olsun, geçmez olsun Sensiz bu ömrüm geçmez olsun Gelmez olsun, gelmez olsun Ayrılık bize gelmez olsun *** Bu şarkı bizim olsun Aşkımız sonsuz olsun Gönlümün pınarında Adın ceylanım olsun *** Bu şarkı bizim olsun Aşkımız sonsuz olsun Gönlümün pınarında Adın ceylanım olsun *** Bu şarkı bizim olsun Aşkımız sonsuz olsun Gönlümün pınarında Adın ceylanım olsun