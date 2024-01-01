-
Her şeyi yıktın elinle
Bak şimdi yalnız kaldın
Hiç haber gelmedi senden
Oysa seni aşkım sandım
Sonbahar yaprakları günahların olacak
Süpürüp gidecekler izleri kalacak
Bekledim çok bekledim öğrendim üzülmeyi
Bu ihanet senin sonun olacak
Gün gelir anlarsın belki de
Yıllar sonra sorarsın kendine
Neredeydim nereye geldim diye
Unutma bunu sen istedin
Gün gelir anlarsın belki de
Yıllar sonra sorarsın kendine
Neredeydim nereye geldim diye
Unutma bunu sen istedin
Her şeyi yıktın elinle
Bak şimdi yalnız kaldın
Hiç haber gelmedi senden
Oysa seni aşkım sandım
Sonbahar yaprakları günahların olacak
Süpürüp gidecekler izleri kalacak
Bekledim çok bekledim öğrendim üzülmeyi
Bu ihanet senin sonun olacak
Gün gelir anlarsın belki de
Yıllar sonra sorarsın kendine
Neredeydim nereye geldim diye
Unutma bunu sen istedin
Gün gelir anlarsın belki de
Yıllar sonra sorarsın kendine
Neredeydim nereye geldim diye
Unutma bunu sen istedin
Gün gelir anlarsın belki de
Yıllar sonra sorarsın kendine
Neredeydim nereye geldim diye
Unutma bunu sen istedin
-
Bugün ayrılığın ilk günü
Daha şimdiden seni çok özledim
Gönül çekmeyince anlamıyor
Ne yazık sonunu göremedim
***
Ben hangi savaştan galip çıktım ki
Ben bir kaç anıyla mutlu olmam ki
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
***
Bugün ayrılığın ilk günü
Daha şimdiden seni çok özledim
Gönül çekmeyince anlamıyor
Ne yazık sonunu göremedim
***
Ben hangi savaştan galip çıktım ki
Ben bir kaç anıyla mutlu olmam ki
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
-
Ben kara gün dostu sanmıştım seni
En acı günlerde terk ettin beni
Bir derdin üstüne bin derdi kattın
Her zaman ağlattın şu gözlerimi
Her zaman ağlattın şu gözlerimi
***
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
***
Sanma ki bu dünya sana kalacak
Senin de gençliğin elbet solacak
Herkesi kendine yâr olur sanma
Yine benim sana tek yâr olacak
Yine benim sana tek yâr olacak
***
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
***
Ne seni görseydim ne de sevseydim
Ömrümü vermezdim böyle bilseydim
Ne bir gün güldürdün ne sevindirdin
Seni sevmektense keşke ölseydim
Seni sevmektense keşke ölseydim
***
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
***
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
***
Bende hiç günah yok, kabahat sende
-
Gönlüne düşmeden bir damla ateş
Gönlüne düşmeden bir damla ateş
Kahredip kendini üzme arkadaş
***
Aşk acı şaraptır kadehi dudaktır içersen ıstıraptır
Gözyaşın silinmez kıymetin bilinmez sonu bir ayrılıktır of
Gözyaşın silinmez kıymetin bilinmez sonu bir ayrılıktır
***
Başında eserse bir deli rüzgar
Başında eserse bir deli rüzgar
Gezersin sonunda hep diyar diyar
***
Aşk acı şaraptır kadehi dudaktır içersen ıstıraptır
Gözyaşın silinmez kıymetin bilinmez sonu bir ayrılıktır
Gözyaşın silinmez kıymetin bilinmez sonu bir ayrılıktır
-
An be an korkular
Gün be gün kaygılar
Ne olursun sus
Ne zamandır bir çözüm yok
Aşkımız sus pus
Eski senden hiç eser yok
Geceler kâbus
***
Bitiyorsa bitmeliyse,
Niye zorlarsın
Biri burdan gitmeliyse
Bu sen olmazsın
***
Acısıyla tatlısıyla
Yaşanan kalsın
Bir gün gelir hatırlayıp
Yanar ağlarsın
-
Eylül yağmurlarıyla
Islak tren rayları
Seni alıp götürdü
Seni alıp götürdü
***
Yalnızlık üşümekmiş
Yalnızım, üşüyorum
Uçurummuş sensizlik
Tut beni, düşüyorum
***
Düşten bile güzeldi
Erimek kollarında
Uyanmak sabahlara
Teninin kokusuyla
Uyanmak sabahlara
Teninin kokusuyla
***
Göğsüne sokularak
Uyanmayı özledim
Dilimde bizim şarkımız
Ağlayarak söylerim
Dilimde senin şarkın
Ağlayarak söylerim
***
Delisin, delisin, çılgınım benim
Aşkımsın, canımsın, kadınım benim
Geleceksen deli dalgalarla gel, gel
Sönmüyor içimde yangınım benim
Geleceksen deli yağmurlarla gel, gel
Sönmüyor içimde yangınım benim
***
Eylül yağmurlarıyla
Islak tren rayları
Seni alıp götürdü
Seni alıp götürdü
***
Yalnızlık üşümekmiş
Yalnızım, üşüyorum
Uçurummuş sensizlik
Tut beni, düşüyorum
***
Düşten bile güzeldi
Erimek kollarında
Uyanmak sabahlara
Teninin kokusuyla
Uyanmak sabahlara
Teninin kokusuyla
***
Göğsüne sokularak
Uyanmayı özledim
Dilimde bizim şarkımız
Ağlayarak söylerim
Dilimde senin şarkın
Ağlayarak söylerim
***
Delisin, delisin, çılgınım benim
Aşkımsın, canımsın, kadınım benim
Geleceksen deli dalgalarla gel, gel
Sönmüyor içimde yangınım benim
Geleceksen deli yağmurlarla gel, gel
Sönmüyor içimde yangınım benim
-
Ölesiye sevmiştim seni kalbimin kızı
Ölesiye sevmiştim seni kalbimin kızı
Ne çare kopardılar gönül bağlarımızı
Ne çare kopardılar gönül bağlarımızı
***
Maziye gömülse de içimizdeki sızı
Maziye gömülse de içimizdeki sızı
Bu şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı
Bu şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı
***
Yüzünü göremeden geçse de uzun yıllar
Yüzünü göremeden geçse de uzun yıllar
Yine de seveceğim seni ölene kadar
Yine de seveceğim seni ölene kadar
-
Seni benden alamazlar
İnan benim canım sensin
Seni benden alamazlar
İnan benim canım sensin
***
Gidemezsin gidemezsin
Nasıl sevdim bilemezsin
Gidemezsin gidemezsin
Nasıl sevdim bilemezsin
***
Gözlerime bak da inan
Senin için kimmiş yanan
Gözlerime bak da inan
Senin için kimmiş yanan
***
Belki bir gün benden sana
Gelecekler hep yalanla
Belki bir gün benden sana
Gelecekler hep yalanla
***
Ayıramaz kimse bizi
Nasıl sevdim bilemezsin
Ayıramaz kimse bizi
Nasıl sevdim bilemezsin
***
Gözlerime bak da inan
Senin için kimmiş yanan
Gözlerime bak da inan
Senin için kimmiş yanan
***
Gözlerime bak da inan
Senin için kimmiş yanan
Gözlerime bak da inan
Senin için kimmiş yanan
-
Öyle sevdim ki seni
Aşkım ölene kadar
Olmadı ama olmadı
Hasret nereye kadar
Söyle insafın yok mu senin
Sen laftan anlamaz mısın
Her gün büyüyor sensizliğim
Seviyorum duyuyor musun ah
Vazgeç gururundan yanılıyorsun
Topla valizini gel ne olursun
Her gün ölmeyi kader sanıyorsun
Bize bizden başka dost yok anlamıyorsun
-
Cesaretim mi var senden ayırılmaya
İnan gücüm yok
Yetmedimi ah çektiğim acılar
Şimdi senden bana hiç mi insaf yok
Aldırma sen ellerin o sevmiyor dediğine
İnanma sen kimsenin aldatıyor dediğine
Kalbim kan ağlarken yüzüm gülüyor
Bedenim yaşarken ruhum ölüyor
Zannetme sevgilim sensizken mutluyum
Bana mutlu diyenler yanlış biliyor
İhanetim mi varböyle olmaz ki yar
İnan suçum yok
Yetmedimi ah çektiğim acılar
Şimdi senden bana hiç mi insaf yok
-
Yağmur biter ben başlarım
Sensizliğe ağlamaya
Aşkımız bitmiş şaşkınım
Bu nedensiz ayrılığa
Islandı hayallerim ihanetin sularında
Kurudu sevgilerim yalnızlığın sıcağında
Aradan yıllar geçse unutamam seni ben
Yalnızlık bizi seçse geçemem ben sevgimden
Şimdi bir şiir ile bir ezgisin dilimde
Seni buldum sonunda gitarımın tellerinde
Doğmamış bir güneşsin kalbimin buzulunda
Yeşermemiş çiçeksin gözlerimin ufkunda
Bulamazsın sevgilim benim gibi birini
Anlayamazsın ki sen karşılıksız seveni