Eylül yağmurlarıyla Islak tren rayları Seni alıp götürdü Seni alıp götürdü *** Yalnızlık üşümekmiş Yalnızım, üşüyorum Uçurummuş sensizlik Tut beni, düşüyorum *** Düşten bile güzeldi Erimek kollarında Uyanmak sabahlara Teninin kokusuyla Uyanmak sabahlara Teninin kokusuyla *** Göğsüne sokularak Uyanmayı özledim Dilimde bizim şarkımız Ağlayarak söylerim Dilimde senin şarkın Ağlayarak söylerim *** Delisin, delisin, çılgınım benim Aşkımsın, canımsın, kadınım benim Geleceksen deli dalgalarla gel, gel Sönmüyor içimde yangınım benim Geleceksen deli yağmurlarla gel, gel Sönmüyor içimde yangınım benim *** Eylül yağmurlarıyla Islak tren rayları Seni alıp götürdü Seni alıp götürdü *** Yalnızlık üşümekmiş Yalnızım, üşüyorum Uçurummuş sensizlik Tut beni, düşüyorum *** Düşten bile güzeldi Erimek kollarında Uyanmak sabahlara Teninin kokusuyla Uyanmak sabahlara Teninin kokusuyla *** Göğsüne sokularak Uyanmayı özledim Dilimde bizim şarkımız Ağlayarak söylerim Dilimde senin şarkın Ağlayarak söylerim *** Delisin, delisin, çılgınım benim Aşkımsın, canımsın, kadınım benim Geleceksen deli dalgalarla gel, gel Sönmüyor içimde yangınım benim Geleceksen deli yağmurlarla gel, gel Sönmüyor içimde yangınım benim