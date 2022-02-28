Çılgınım Benim Şarkı Sözleri
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Eylül yağmurlarıyla
Islak tren rayları
Seni alıp götürdü
Seni alıp götürdü
***
Yalnızlık üşümekmiş
Yalnızım, üşüyorum
Uçurummuş sensizlik
Tut beni, düşüyorum
***
Düşten bile güzeldi
Erimek kollarında
Uyanmak sabahlara
Teninin kokusuyla
Uyanmak sabahlara
Teninin kokusuyla
***
Göğsüne sokularak
Uyanmayı özledim
Dilimde bizim şarkımız
Ağlayarak söylerim
Dilimde senin şarkın
Ağlayarak söylerim
***
Delisin, delisin, çılgınım benim
Aşkımsın, canımsın, kadınım benim
Geleceksen deli dalgalarla gel, gel
Sönmüyor içimde yangınım benim
Geleceksen deli yağmurlarla gel, gel
Sönmüyor içimde yangınım benim
***
Eylül yağmurlarıyla
Islak tren rayları
Seni alıp götürdü
Seni alıp götürdü
***
Yalnızlık üşümekmiş
Yalnızım, üşüyorum
Uçurummuş sensizlik
Tut beni, düşüyorum
***
Düşten bile güzeldi
Erimek kollarında
Uyanmak sabahlara
Teninin kokusuyla
Uyanmak sabahlara
Teninin kokusuyla
***
Göğsüne sokularak
Uyanmayı özledim
Dilimde bizim şarkımız
Ağlayarak söylerim
Dilimde senin şarkın
Ağlayarak söylerim
***
Delisin, delisin, çılgınım benim
Aşkımsın, canımsın, kadınım benim
Geleceksen deli dalgalarla gel, gel
Sönmüyor içimde yangınım benim
Geleceksen deli yağmurlarla gel, gel
Sönmüyor içimde yangınım benim