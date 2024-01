Aşkı bulduğumu sandım sende Aşkı sevdiğini sandım bende Senle ben acıyı sevda sandık Geldik yol sonuna Asla aşk her yerde bahar değil Bizde aşk kışlara hep gebe Yar ısıtamadım gönlümü Isıtamadım kalbini bundan fazla Anladım alışamadık biz bize Konuşamadık göz göze Bundan fazla Farzet kapılıp biz delice aşk seline Farzet yaşadık doyduk güzele Farzet kapılıp biz delice aşk seline Farzet yaşadık doyduk güzele Aşkı bulduğumu sandım sende Aşkı sevdiğini sandım bende Senle ben acıyı sevda sandık Geldik yol sonuna Aşkı bulduğumu sandım sende Aşkı sevdiğini sandım bende Senle ben acıyı sevda sandık Geldik yol sonuna Asla aşk her yerde bahar değil Bizde aşk kışlara hep gebe Yar ısıtamadım gönlümü Isıtamadım kalbini bundan fazla Anladım alışamadık biz bize Konuşamadık göz göze Bundan fazla Farzet kapılıp biz delice aşk seline Farzet yaşadık doyduk güzele Farzet kapılıp biz delice aşk seline Farzet yaşadık doyduk güzele Aşkı bulduğumu sandım sende Aşkı sevdiğini sandım bende Senle ben acıyı sevda sandık Geldik yol sonuna Aşkı bulduğumu sandım sende Aşkı sevdiğini sandım bende Senle ben acıyı sevda sandık Geldik yol sonuna

Seni kıskanmaktan vazgeçtiğim anda Bir yabancı gibi olursun bana demedim mi? Bak şimdi o beş dakika sesini duymayınca Deliren o ben gitti yerine kim geldi? *** Bir saadet bir felaketle nasıl sonuçlanır Herkese gösterdin, için ezilmedi mi? Bak şimdi o gözlerinsiz bir hayatı Düşünmeyen o ben gitti yerine kim geldi? Yaptığını beğendin mi? *** Bundan sonra beni senden korumam gerek Kaybedip izimi gitmem gerek *** Yeni bir yerde yeni bir hayat Kalp cesur biraz hoyrat Kırıklarımı sarmaladım Tanrım kaderime bir el at *** Yeni bir yerde yeni bir hayat Kalp cesur biraz hoyrat Kırıklarımı sarmaladım Tanrım kaderime bir el at *** Seni kıskanmaktan vazgeçtiğim anda Bir yabancı gibi olursun bana demedim mi? Bak şimdi o beş dak'ka sesini duymayınca Deliren o ben gitti yerine kim geldi? *** Bir saadet bir felaketle nasıl sonuçlanır Herkese gösterdin, için ezilmedi mi? Bak şimdi o gözlerinsiz bir hayatı Düşünmeyen o ben gitti yerine kim geldi? Yaptığını beğendin mi? *** Bundan sonra beni senden korumam gerek Kaybedip izimi gitmem gerek *** Yeni bir yerde yeni bir hayat Kalp cesur biraz hoyrat Kırıklarımı sarmaladım Tanrım kaderime bir el at *** Yeni bir yerde yeni bir hayat Kalp cesur biraz hoyrat Kırıklarımı sarmaladım Tanrım kaderime bir el at