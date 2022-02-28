Gamzedeyim Deva Bulmam Şarkı Sözleri
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Baha
Gamzedeyim Deva Bulmam
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Hey-hey-hey-hey-hey
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Gamzedeyim deva bulmam
Garibim, bir yuva kurmam
Gamzedeyim deva bulmam
Garibim, bir yuva kurmam
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Kaderimdir hep çektiğim
İnlerim hiç reva bulmam
Kaderimdir hep çektiğim
İnlerim hiç reva bulmam
***
Hey-hey-hey-hey-hey
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Elem beni terk etmiyor
Hiç de fasıla vermiyor
Elem beni terk etmiyor
Hiç de fasıla vermiyor
***
Nihayetsiz bu takibe
Doğrusu ömür yetmiyor
Nihayetsiz bu takibe
Doğrusu ömür yetmiyor