Hey-hey-hey-hey-hey *** Gamzedeyim deva bulmam Garibim, bir yuva kurmam Gamzedeyim deva bulmam Garibim, bir yuva kurmam *** Kaderimdir hep çektiğim İnlerim hiç reva bulmam Kaderimdir hep çektiğim İnlerim hiç reva bulmam *** Hey-hey-hey-hey-hey *** Elem beni terk etmiyor Hiç de fasıla vermiyor Elem beni terk etmiyor Hiç de fasıla vermiyor *** Nihayetsiz bu takibe Doğrusu ömür yetmiyor Nihayetsiz bu takibe Doğrusu ömür yetmiyor