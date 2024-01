Gamzedeyim -Hey-hey-hey-hey-hey Gamzedeyim deva bulmam Garibim, bir yuva kurmam Gamzedeyim deva bulmam Garibim, bir yuva kurmam Kaderimdir hep çektiğim İnlerim hiç reva bulmam Kaderimdir hep çektiğim İnlerim hiç reva bulmam -Hey-hey-hey-hey-hey Elem beni terk etmiyor Hiç de fasıla vermiyor Elem beni terk etmiyor Hiç de fasıla vermiyor Nihayetsiz bu takibe Doğrusu ömür yetmiyor Nihayetsiz bu takibe Doğrusu ömür yetmiyor

Aşk Kitabı Ne olur söyleyin sevenler bana Ayrılmak kanun mu aşk kitabında? El ele tutuşup gülmeden daha Terk etmek kanun mu aşk kitabında? *** Ne olur söyleyin sevenler bana Ayrılmak kanun mu aşk kitabında? El ele tutuşup gülmeden daha Terk etmek kanun mu aşk kitabında? *** Ümitlerim yıkıldı gitti Hayallerim kırıldı bitti Bu dert beni benden etti Sevdim, sevdim bak ne hale geldim Sevdim, sevdim bak ne hale geldim *** Her seven sonunda düşüyor derde Bu aşk kitabının yazanı nerde? Bir aşık inandı, çok sevdi diye Ağlatmak kanun mu aşk kitabında? *** Her seven sonunda düşüyor derde Bu aşk kitabının yazanı nerde? Bir aşık inandı, çok sevdi diye Ağlatmak kanun mu aşk kitabında? *** Ümitlerim yıkıldı gitti Hayallerim kırıldı bitti Bu dert beni benden etti Sevdim, sevdim bak ne hale geldim *** Sevdim, sevdim bak ne hale geldim Sevdim, sevdim bak ne hale geldim

Başka Bir Şey İstemem Ne olur kimseye bakma, gizli sırlarımı sakla Ne olur kimseye bakma, gizli sırlarımı sakla Beni hasretle kucakla başka bir şey istemem Beni hasretle kucakla başka bir şey istemem *** Son bir defa göreyim, uğrunda can vereyim Kollarında öleyim başka bir şey istemem Kollarında öleyim başka bir şey istemem *** Ümitsiz olsa bile, beni sevdiğini söyle Ümitsiz olsa bile, beni sevdiğini söyle Her şeyinle gir kalbime, başka bir şey istemem Her şeyinle gir kalbime, başka bir şey istemem *** Son bir defa göreyim, uğruna can vereyim Kollarında öleyim başka bir şey istemem Kollarında öleyim başka bir şey istemem Kollarında öleyim başka bir şey istemem Kollarında öleyim başka bir şey istemem

Boş Dünya Her şey boş her şey yalan Sende biraz oyalan Şu üç günlük dünyada Var mıdır baki kalan *** Gününü gün etmeye bak Derdi kederi bırak Hangi yaşta olursan ol Yaşamaya bak yaşamaya bak Dostum yaşamaya bak *** Boş dünya boş dünya Boş dünya boş dünya *** Her gün sev her gün yaşa Bir nehir gibi çağla Şu yalancı dünyada Ne üzül nede ağla *** Gününü gün etmeye bak Derdi kederi bırak Hangi yaşta olursan ol Yaşamaya bak yaşamaya bak Dostum yaşamaya bak *** Boş dünya boş dünya Boş dünya boş dünya

Bir Kızıl Goncaya Benzer Bir kızıl goncaya benzer dudağın Açılan tek gülüsün sen bu bağın Bir kızıl goncaya benzer dudağın Açılan tek gülüsün sen bu bağın *** Kurulur kalplere sevda otağın Kim bilir hangi gönüldür durağın Kurulur kalplere sevda otağın Kim bilir hangi gönüldür durağın *** Her gören "göğsüme taksam seni" der Kimi billur bakışından söz eder Her gören "göğsüme taksam seni" der Kimi billur bakışından söz eder *** "Kimi ateş gibi yaktın beni" der Kim bilir hangi gönüldür durağın "Kimi ateş gibi yaktın beni" der Kim bilir hangi gönüldür durağın

İkimizin Yerine Bu aşkın yolunda dertler var ise Ben yürürüm ikimizin yerine. Eğer tek korktuğun ecelin ise Ben ölürüm ikimizin yerine *** Mutluluk doldursun gönül tasını Alem bizde görsün kul sevdasını Bilmesin gözlerin ağlamasını Ben ağlarım ikimizin yerine. *** Çevir gözlerini bak gözlerime Tut elimi kilitle ellerine. Perçinle kalbini getir kalbime Ben severim ikimizin yerine. *** Mutluluk doldursun gönül tasını Alem bizde görsün kul sevdasını Bilmesin gözlerin ağlamasını Ben ağlarım ikimizin yerine.

Sevenler Mesut Olmaz Sevenler Mesut Olmaz derlerdi inanmazdım Şimdi mesut değilsin bilseydin bağlanmazdın Ben cefanın kederin hem kışı hem yazıyım Yeter ki sen mesut ol ben her şeye razıyım Gel artık dön artık ömrümüz geçmeden Canım sevgilim *** Günahın benim olsun sevabım senin olsun Diliyorum Mevla'dan her seven mesut olsun Ben cefanın kederin hem kışı hem yazıyım Yeter ki sen mesut ol ben he şeye razıyım Gel artık dön artık ömrümüz geçmeden Canım sevgilim

Zalim Ümit veren sen, cefa çeken ben İnsafsızsın sen, vefasızsın sen Taş kalplisin sen zalim Vefasızsın sen, insafsızsın sen Taş kalplisin sen zalim *** Anlamıyorsun gönül derdinden Çıkarıyorsun çabuk kalbinden Böyle giderse, seni sevemem zalim *** Anlamıyorsun gönül derdinden Çıkarıyorsun çabuk kalbinden Böyle giderse, seni sevemem zalim *** Bilmem ki, seni ben nasıl sevdim Güvendim sana, ömrümü verdim Vermez olaydım zalim Güvendim sana, kalbimi verdim Vermez olaydım zalim *** Anlamıyorsun gönül derdinden Çıkarıyorsun çabuk kalbinden Böyle giderse, seni sevemem zalim *** Anlamıyorsun gönül derdinden Çıkarıyorsun çabuk kalbinden Böyle giderse, seni sevemem zalim *** Anlamıyorsun gönül derdinden Çıkarıyorsun çabuk kalbinden Böyle giderse, seni sevemem zalim

Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam Seninle tattım ben her mutluluğu Bırakıp gidersen bil ki yaşamam Ömrümden canımdan ne istersen al Gülü susuz seni aşksız bırakmam Seninle tattım ben her mutluluğu Bırakıp gidersen bil ki yaşamam Ömrümden canımdan ne istersen al Gülü susuz seni aşksız bırakmam Üşüdüm diyorsan güneş olurum Yanarım sevginle ateş olurum Dolarım havaya nefes olurum Gülü susuz seni aşksız bırakmam Üşüdüm diyorsan güneş olurum Yanarım sevginle ateş olurum Dolarım havaya nefes olurum Gülü susuz seni aşksız bırakmam Gönlündeki derdi siler atarım Ümit pınarıyla coşar akarım Kış göstermem sana ben hep baharım Gülü susuz seni aşksız bırakmam Gönlündeki derdi siler atarım Ümit pınarıyla coşar akarım Kış göstermem sana ben hep baharım Gülü susuz seni aşksız bırakmam Üşüdüm diyorsan güneş olurum Yanarım sevginle ateş olurum Dolarım havaya nefes olurum Gülü susuz seni aşksız bırakmam Üşüdüm diyorsan güneş olurum Yanarım sevginle ateş olurum Dolarım havaya nefes olurum Gülü susuz seni aşksız bırakmam Gülü susuz seni aşksız bırakmam