Gittiğin gün sonum sen çıkar tek yolum Ağlarım gizlice ağlarım her gece Ben biçare kulum Sen yoksan bende yokum Dalarım dertlere ağlarım her gece *** Sen gözlerimin feneri Hiç sevmedim senden başka Sen yüreğimin direği hadi gel artık aşka *** Aşka gel aşka bekleme yar Doyasıya yaşayamadım seni yar Uzun etme beni deli etme Unutma sabrın bir sonu var

Günlerdir Aylardır hep Aklımdasın Kaçsam da Gizlesem de Sen farkındasın Bitmedi sanıyorum Sendede Her şey Çünkü Sende Benim gibi tek Başınasın *** Bitmedi sanıyorum Sendede Her şey Çünkü Sende benim gibi yapayalnızsın *** Bende Sensiz yapamadım Tek bir Gül koklamadım Denedim Başkasıyla Hiç Mutlu olamadım Yar Koşturdum Aşk yolunda bir Yere varamadım Çok Sevda gördüm ama Ben Sana doyamadım Yar *** Günlerdir Aylardır hep Aklımdasın Kaçsam da Gizlesem de Sen farkındasın Bitmedi sanıyorum Sendede Her şey Çünkü Sende Benim gibi tek Başınasın *** Bitmedi sanıyorum Sendede Her şey Çünkü Sende benim gibi yapayalnızsın *** Bende Sensiz yapamadım Tek bir Gül koklamadım Denedim Başkasıyla Hiç Mutlu olamadım Yar Koşturdum Aşk yolunda bir Yere varamadım Çok Sevda gördüm ama Ben Sana doyamadım Yar *** Bende Sensiz yapamadım Tek bir Gül koklamadım Denedim Başkasıyla Hiç Mutlu olamadım Yar Koşturdum Aşk yolunda bir Yere varamadım Çok Sevda gördüm ama Ben Sana doyamadım Yar