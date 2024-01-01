İçimdeki Duman Şarkı Sözleri
Baha İçimdeki Duman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Baha İçimdeki Duman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İçimdeki Duman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yola Çıktım Arıyorum Sevgilimi
Son Kez Olsun Zorluyorum Kaderimi
Her Geçen Gün Eziyet
Her Yeni Gün Sanki Dert
Olacaksa Olsun Artık
Aramakla Bulunmaz
Kalpler Böyle Kırılmaz
Sevecekse Sevsin Artık
Her Şeyin Var Bir Sonu
Ayrılıksa En Zoru
Aşksa Derin Bir Kuyu
Allah'ın Sen Bizi Koru
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İnanmak, inanmak istiyorum sana
Anlatsana her şeyi baştan
Bir daha çok sevsen de gitmelisin
Öyle mi, bence sen yalancının birisin
Çok sevsen de gitmelisin
Öyle mi, bence sen yalancının birisin
***
Söylesene sevdam
Bu nasıl, bu nasıl veda?
Bu nasıl yalan?
Sen kaçıncı yalancı ömrümden çalan?
***
Söylesene sevdam
Bu nasıl, bu nasıl veda?
Bu nasıl yalan?
Sen kaçıncı yalancı ömrümden çalan?
***
İnanmak, inanmak istiyorum sana
Anlatsana her şeyi baştan
Bir daha çok sevsen de gitmelisin
Öyle mi, bence sen yalancının birisin
Çok sevsen de gitmelisin
Öyle mi, bence sen yalancının birisin
***
Söylesene sevdam
Bu nasıl, bu nasıl veda?
Bu nasıl yalan?
Sen kaçıncı yalancı ömrümden çalan?
***
Söylesene sevdam
Bu nasıl, bu nasıl veda?
Bu nasıl yalan?
Sen kaçıncı yalancı ömrümden çalan?
İnanmak, inanmak istiyordum sana
-
Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan
Yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler
Çökerken sahile, gece sinsi bir duman
Birer birer, uçurumdan atlar hevesler
***
Olacak şey miydi, şimdi senin yaptığın
Onca işin gücün üzerine, birde bu
Geçmiyor boğazımdan, inanır mısın?
Sen yokken, ne ekmek nede bir yudum su
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari
***
Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan
Yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler
Çökerken sahile, gece sinsi bir duman
Birer birer, uçurumdan atlar hevesler
***
Olacak şey miydi, şimdi senin yaptığın
Onca işin gücün üzerine, birde bu
Geçmiyor boğazımdan inanır mısın?
Sen yokken, ne ekmek nede bir yudum su
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna kalbimi de atsaydın bari
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna kalbimi de atsaydın bari
-
Biri vardı çoktan
İzi kaldı kalpte
Camımın damlasında
Duruyormuş orda
Sanki bir düşmancasına
***
Sevemez misin
Aşkı bağlayamaz mı
Gönlümün bahçesine
Kanadım kırıldı bak
Yağmurum ol yağ yüzüme
***
Tükendim çok yaraları açan
Dağılmıyor içimdeki duman
Sen istersen yanalım o zaman
Gel artık yok yüreğe dokunan
***
Tükendim çok yaraları açan
Dağılmıyor içimdeki duman
Sen istersen yanalım o zaman
Gel artık yok yüreğe dokunan
***
Biri vardı çoktan
İzi kaldı kalpte
Camımın damlasında
Duruyormuş orda
Sanki bir düşmancasına
***
Sevemez misin
Aşkı bağlayamaz mı
Gönlümün bahçesine
Kanadım kırıldı bak
Yağmurum ol yağ yüzüme
***
Tükendim çok yaraları açan
Dağılmıyor içimdeki duman
Sen istersen yanalım o zaman
Gel artık yok yüreğe dokunan
***
Tükendim çok yaraları açan
Dağılmıyor içimdeki duman
Sen istersen yanalım o zaman
Gel artık yok yüreğe dokunan
-
"Cennettir" dediler, güneşin doğduğunu
Cennet bildim seninle, kavuştuğumuzu
"Yaşlanmaktır" dediler, dünyanın tadı
Yaşlanıyorum seninle aşk gerçek adı
***
Çoktan sen yarim, olmazsa olmazımsın
Sen iki meleğimin kanatlarısın
Hem kâbus nedenim, hem rüyalarımsın
Geçmiş yollar gelecek yıllarımın anlamısın
***
Derya deniz misali yüreğinde (yüreğinde)
İsterim bir damlanın izi kalmasın
Gemiler batsa bile bize, dokunmasın
Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın)
***
"Sevgini çiçekler gibi, büyüt" dediler
Bazen bilmeden kurutsa da gülünü
"Sen unut kendini, sen avut" dediler
Araya hayat girmeden alır gönlünü
***
Çoktan sen yarim, olmazsa olmazımsın
Sen iki meleğimin kanatlarısın
Hem kâbus nedenim, hem rüyalarımsın
Geçmiş yollar gelecek yıllarımın anlamısın
***
Derya deniz misali yüreğinde (yüreğinde)
İsterim bir damlanın izi kalmasın
Gemiler batsa bile bize, dokunmasın
Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın)
***
Derya deniz misali yüreğinde
İsterim bir damlanın izi kalmasın
Gemiler batsa bile bize, dokunmasın
Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın)
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