Herşeyin Sonu Yola Çıktım Arıyorum Sevgilimi Son Kez Olsun Zorluyorum Kaderimi Her Geçen Gün Eziyet Her Yeni Gün Sanki Dert Olacaksa Olsun Artık Aramakla Bulunmaz Kalpler Böyle Kırılmaz Sevecekse Sevsin Artık Her Şeyin Var Bir Sonu Ayrılıksa En Zoru Aşksa Derin Bir Kuyu Allah'ın Sen Bizi Koru

Bu Nasıl Veda İnanmak, inanmak istiyorum sana Anlatsana her şeyi baştan Bir daha çok sevsen de gitmelisin Öyle mi, bence sen yalancının birisin Çok sevsen de gitmelisin Öyle mi, bence sen yalancının birisin *** Söylesene sevdam Bu nasıl, bu nasıl veda? Bu nasıl yalan? Sen kaçıncı yalancı ömrümden çalan? *** Söylesene sevdam Bu nasıl, bu nasıl veda? Bu nasıl yalan? Sen kaçıncı yalancı ömrümden çalan? *** İnanmak, inanmak istiyorum sana Anlatsana her şeyi baştan Bir daha çok sevsen de gitmelisin Öyle mi, bence sen yalancının birisin Çok sevsen de gitmelisin Öyle mi, bence sen yalancının birisin *** Söylesene sevdam Bu nasıl, bu nasıl veda? Bu nasıl yalan? Sen kaçıncı yalancı ömrümden çalan? *** Söylesene sevdam Bu nasıl, bu nasıl veda? Bu nasıl yalan? Sen kaçıncı yalancı ömrümden çalan? İnanmak, inanmak istiyordum sana

İncir Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan Yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler Çökerken sahile, gece sinsi bir duman Birer birer, uçurumdan atlar hevesler *** Olacak şey miydi, şimdi senin yaptığın Onca işin gücün üzerine, birde bu Geçmiyor boğazımdan, inanır mısın? Sen yokken, ne ekmek nede bir yudum su *** İncirler olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydın bari Beni böyle habersizce alıp giderken Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari *** İncirler olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydın bari Beni böyle habersizce alıp giderken Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari *** Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan Yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler Çökerken sahile, gece sinsi bir duman Birer birer, uçurumdan atlar hevesler *** Olacak şey miydi, şimdi senin yaptığın Onca işin gücün üzerine, birde bu Geçmiyor boğazımdan inanır mısın? Sen yokken, ne ekmek nede bir yudum su *** İncirler olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydın bari Beni böyle habersizce alıp giderken Bavuluna kalbimi de atsaydın bari *** İncirler olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydın bari Beni böyle habersizce alıp giderken Bavuluna kalbimi de atsaydın bari

İçimdeki Duman Biri vardı çoktan İzi kaldı kalpte Camımın damlasında Duruyormuş orda Sanki bir düşmancasına *** Sevemez misin Aşkı bağlayamaz mı Gönlümün bahçesine Kanadım kırıldı bak Yağmurum ol yağ yüzüme *** Tükendim çok yaraları açan Dağılmıyor içimdeki duman Sen istersen yanalım o zaman Gel artık yok yüreğe dokunan *** Tükendim çok yaraları açan Dağılmıyor içimdeki duman Sen istersen yanalım o zaman Gel artık yok yüreğe dokunan *** Biri vardı çoktan İzi kaldı kalpte Camımın damlasında Duruyormuş orda Sanki bir düşmancasına *** Sevemez misin Aşkı bağlayamaz mı Gönlümün bahçesine Kanadım kırıldı bak Yağmurum ol yağ yüzüme *** Tükendim çok yaraları açan Dağılmıyor içimdeki duman Sen istersen yanalım o zaman Gel artık yok yüreğe dokunan *** Tükendim çok yaraları açan Dağılmıyor içimdeki duman Sen istersen yanalım o zaman Gel artık yok yüreğe dokunan