İnan ki Şarkı Sözleri
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İnan ki senden başka senden başka senden başka
Hiç kimse yok içimde kimse yok içimde
***
Yüzüne bakmasam da sesini duymasam da
Seni her gördüğüm de seni her gördüğüm
***
İnan ki senden başka senden başka senden başka
Hiç kimse yok içimde, kimse yok içimde
***
Ne kadar kırgın olsam
Dargın olsam da yine, dargın olsam da yine
***
İnan ki senden başka, senden başka, senden başka
Hiç kimse yok içimde, kimse yok içimde
Kimse yok içimde
Kimse yok içimde