İnan ki senden başka senden başka senden başka Hiç kimse yok içimde kimse yok içimde *** Yüzüne bakmasam da sesini duymasam da Seni her gördüğüm de seni her gördüğüm *** İnan ki senden başka senden başka senden başka Hiç kimse yok içimde, kimse yok içimde *** Ne kadar kırgın olsam Dargın olsam da yine, dargın olsam da yine *** İnan ki senden başka, senden başka, senden başka Hiç kimse yok içimde, kimse yok içimde Kimse yok içimde Kimse yok içimde