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İnan ki senden başka senden başka senden başka
Hiç kimse yok içimde kimse yok içimde
Yüzüne bakmasamda sesini duymasamda
Seni her gördüğüm de seni her gördüğüm
İnan ki senden başka senden başka senden başka
Hiç kimse yok içimde, kimse yok içimde
Ne kadar kırgın olsam
Dargın olsam da yine, dargın olsam da yine
İnan ki senden başka, senden başka, senden başka
Hiç kimse yok içimde, kimse yok içimde
Kimse yok içimde
Kimse yok içimde
-
Ne olur söyleyin sevenler bana
Ayrılmak kanun mu aşk kitabında?
El ele tutuşup gülmeden daha
Terk etmek kanun mu aşk kitabında?
***
Ne olur söyleyin sevenler bana
Ayrılmak kanun mu aşk kitabında?
El ele tutuşup gülmeden daha
Terk etmek kanun mu aşk kitabında?
***
Ümitlerim yıkıldı gitti
Hayallerim kırıldı bitti
Bu dert beni benden etti
Sevdim, sevdim bak ne hale geldim
Sevdim, sevdim bak ne hale geldim
***
Her seven sonunda düşüyor derde
Bu aşk kitabının yazanı nerde?
Bir aşık inandı, çok sevdi diye
Ağlatmak kanun mu aşk kitabında?
***
Her seven sonunda düşüyor derde
Bu aşk kitabının yazanı nerde?
Bir aşık inandı, çok sevdi diye
Ağlatmak kanun mu aşk kitabında?
***
Ümitlerim yıkıldı gitti
Hayallerim kırıldı bitti
Bu dert beni benden etti
Sevdim, sevdim bak ne hale geldim
***
Sevdim, sevdim bak ne hale geldim
Sevdim, sevdim bak ne hale geldim
-
Ne olur kimseye bakma, gizli sırlarımı sakla
Ne olur kimseye bakma, gizli sırlarımı sakla
Beni hasretle kucakla başka bir şey istemem
Beni hasretle kucakla başka bir şey istemem
***
Son bir defa göreyim, uğrunda can vereyim
Kollarında öleyim başka bir şey istemem
Kollarında öleyim başka bir şey istemem
***
Ümitsiz olsa bile, beni sevdiğini söyle
Ümitsiz olsa bile, beni sevdiğini söyle
Her şeyinle gir kalbime, başka bir şey istemem
Her şeyinle gir kalbime, başka bir şey istemem
***
Son bir defa göreyim, uğruna can vereyim
Kollarında öleyim başka bir şey istemem
Kollarında öleyim başka bir şey istemem
Kollarında öleyim başka bir şey istemem
Kollarında öleyim başka bir şey istemem
-
Her şey boş her şey yalan
Sende biraz oyalan
Şu üç günlük dünyada
Var mıdır baki kalan
***
Gününü gün etmeye bak
Derdi kederi bırak
Hangi yaşta olursan ol
Yaşamaya bak yaşamaya bak
Dostum yaşamaya bak
***
Boş dünya boş dünya
Boş dünya boş dünya
***
Her gün sev her gün yaşa
Bir nehir gibi çağla
Şu yalancı dünyada
Ne üzül nede ağla
***
Gününü gün etmeye bak
Derdi kederi bırak
Hangi yaşta olursan ol
Yaşamaya bak yaşamaya bak
Dostum yaşamaya bak
***
Boş dünya boş dünya
Boş dünya boş dünya
-
Bir kızıl goncaya benzer dudağın
Açılan tek gülüsün sen bu bağın
Bir kızıl goncaya benzer dudağın
Açılan tek gülüsün sen bu bağın
***
Kurulur kalplere sevda otağın
Kim bilir hangi gönüldür durağın
Kurulur kalplere sevda otağın
Kim bilir hangi gönüldür durağın
***
Her gören "göğsüme taksam seni" der
Kimi billur bakışından söz eder
Her gören "göğsüme taksam seni" der
Kimi billur bakışından söz eder
***
"Kimi ateş gibi yaktın beni" der
Kim bilir hangi gönüldür durağın
"Kimi ateş gibi yaktın beni" der
Kim bilir hangi gönüldür durağın
-
Bu aşkın yolunda dertler var ise
Ben yürürüm ikimizin yerine.
Eğer tek korktuğun ecelin ise
Ben ölürüm ikimizin yerine
***
Mutluluk doldursun gönül tasını
Alem bizde görsün kul sevdasını
Bilmesin gözlerin ağlamasını
Ben ağlarım ikimizin yerine.
***
Çevir gözlerini bak gözlerime
Tut elimi kilitle ellerine.
Perçinle kalbini getir kalbime
Ben severim ikimizin yerine.
***
Mutluluk doldursun gönül tasını
Alem bizde görsün kul sevdasını
Bilmesin gözlerin ağlamasını
Ben ağlarım ikimizin yerine.
-
Sevenler Mesut Olmaz derlerdi inanmazdım
Şimdi mesut değilsin bilseydin bağlanmazdın
Ben cefanın kederin hem kışı hem yazıyım
Yeter ki sen mesut ol ben her şeye razıyım
Gel artık dön artık ömrümüz geçmeden
Canım sevgilim
***
Günahın benim olsun sevabım senin olsun
Diliyorum Mevla'dan her seven mesut olsun
Ben cefanın kederin hem kışı hem yazıyım
Yeter ki sen mesut ol ben he şeye razıyım
Gel artık dön artık ömrümüz geçmeden
Canım sevgilim
-
Ümit veren sen, cefa çeken ben
İnsafsızsın sen, vefasızsın sen
Taş kalplisin sen zalim
Vefasızsın sen, insafsızsın sen
Taş kalplisin sen zalim
***
Anlamıyorsun gönül derdinden
Çıkarıyorsun çabuk kalbinden
Böyle giderse, seni sevemem zalim
***
Anlamıyorsun gönül derdinden
Çıkarıyorsun çabuk kalbinden
Böyle giderse, seni sevemem zalim
***
Bilmem ki, seni ben nasıl sevdim
Güvendim sana, ömrümü verdim
Vermez olaydım zalim
Güvendim sana, kalbimi verdim
Vermez olaydım zalim
***
Anlamıyorsun gönül derdinden
Çıkarıyorsun çabuk kalbinden
Böyle giderse, seni sevemem zalim
***
Anlamıyorsun gönül derdinden
Çıkarıyorsun çabuk kalbinden
Böyle giderse, seni sevemem zalim
***
Anlamıyorsun gönül derdinden
Çıkarıyorsun çabuk kalbinden
Böyle giderse, seni sevemem zalim
-
Seninle tattım ben her mutluluğu
Bırakıp gidersen bil ki yaşamam
Ömrümden canımdan ne istersen al
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
Seninle tattım ben her mutluluğu
Bırakıp gidersen bil ki yaşamam
Ömrümden canımdan ne istersen al
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
Üşüdüm diyorsan güneş olurum
Yanarım sevginle ateş olurum
Dolarım havaya nefes olurum
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
Üşüdüm diyorsan güneş olurum
Yanarım sevginle ateş olurum
Dolarım havaya nefes olurum
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
Gönlündeki derdi siler atarım
Ümit pınarıyla coşar akarım
Kış göstermem sana ben hep baharım
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
Gönlündeki derdi siler atarım
Ümit pınarıyla coşar akarım
Kış göstermem sana ben hep baharım
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
Üşüdüm diyorsan güneş olurum
Yanarım sevginle ateş olurum
Dolarım havaya nefes olurum
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
Üşüdüm diyorsan güneş olurum
Yanarım sevginle ateş olurum
Dolarım havaya nefes olurum
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
-
-Hey-hey-hey-hey-hey
Gamzedeyim deva bulmam
Garibim, bir yuva kurmam
Gamzedeyim deva bulmam
Garibim, bir yuva kurmam
Kaderimdir hep çektiğim
İnlerim hiç reva bulmam
Kaderimdir hep çektiğim
İnlerim hiç reva bulmam
-Hey-hey-hey-hey-hey
Elem beni terk etmiyor
Hiç de fasıla vermiyor
Elem beni terk etmiyor
Hiç de fasıla vermiyor
Nihayetsiz bu takibe
Doğrusu ömür yetmiyor
Nihayetsiz bu takibe
Doğrusu ömür yetmiyor