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7/24 Dinle Parmak İzi

Parmak İzi Şarkı Sözleri

Baha Parmak İzi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Baha Parmak İzi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Parmak İzi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Baha

Baha

Parmak İzi

  • Issız Ada

  • Başka Bir Yol Var

  • Küllerinden

  • Kıramazsın

  • Koridor

  • Koyu

  • Parmak İzi

  • Şarkılar Yalan Söylemez

  • Son Tango

  • Sözde Namus

  • Vicdan

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