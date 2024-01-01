Parmak İzi Şarkı Sözleri
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Su Gibi Akar Gider Ne Ki Ömür Dediğin
Acıdır Acı Yakar Gider Gelirse Beklediğin
Uzanır Gökyüzüne Mesafeleri Bilmez
Kaybeder Kendini Aşka Aç Yüreğim
Kimler Ağlatmıştı Beni Unuttum Bile
Yalnızlığımı Kırgınlığımı Attım Denize
Bir Issız Adaydı Gönlüm
Ay Gibiydin Bir Ben Gördüm
Işığı Vurdu Yüzüme
Sanki Ölümlerden Döndüm
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Gün ağarırken gir kapımdan
Dilsiz olmuşken yutkunmaktan
Ağlarken içimde içimde
Tam uyanacakken dursun zaman
***
Al senin olsun, al ne olursun, al benim ömrümden
Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben
Son günü beklerken, son sesi dinlerken
Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben
***
Bil ki bazen güçlü, bazen kırılgan
Yorgun düştüm denge bulmaktan
En son cümleye hapsolmaktan
Başka bir yol var
***
Siz dağılırken, gir kapımdan
Biçare olmuşken susuzluktan
Bir umut olsa, doğsa içimde
Tam uyanacakken dursa zaman
Al senin olsun, al ne olursun, al benim ömrümden
Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben
Son günü beklerken, son sesi dinlerken
Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben
***
Bil ki bazen güçlü, bazen kırılgan
Yorgun düştüm denge bulmaktan
En son cümleye hapsolmaktan
Başka bir yol var
***
Al senin olsun, al ne olursun, al benim ömrümden
Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben
Son günü beklerken, son sesi dinlerken
Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben
***
Bil ki bazen güçlü, bazen kırılgan
Yorgun düştüm denge bulmaktan
En son cümleye hapsolmaktan
Başka bir yol var
-
Bu puslu bekleyiş sona ermeden önce
Olur da zamanım yetmezse
Ayna, ayna, ayna söyle ona
Yakarım gemileri de limanları da
***
Hep yasla yaşamak nasıldır bilir misin
Hiçbir şeyden korkmamak
Ayna, ayna, ayna söyle bana
Yakarım gemileri de limanları da
***
Bana aşktan bahset, çok sevmekten
Sonra vazgeçtiğinden
Söz verdiğinden
Sonra pişmanlığından
***
Gemileri de limanları da
Her şeyi yakarım, anıları da
***
Bana aşktan bahset, tek gerçeğinden
Belki o gün doğar kalbim yine küllerinden
***
Bu sessiz film bitip perde inmeden önce
Akan yazılar sana görünmezse
Ayna, ayna, ayna söyle ona
Yakarım gemileri de limanları da
***
Hep yasta yaşamak nasıldır bilir misin
Güldüğün her an biraz ağlamak
Ayna, ayna, ayna söyle bana
Yakarım gemileri de limanları da
***
Bana aşktan bahset, çok sevmekten
Sonra vazgeçtiğinden
Söz verdiğinden
Sonra pişmanlığından
***
Gemileri de limanları da
Her şeyi yakarım, anıları da
***
Bana aşktan bahset, tek gerçeğinden
Belki o gün doğar kalbim yine küllerinden
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