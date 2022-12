Sen ağlama ben olurum üzülen Sevgi dolu bakışından ezilen Gözlerinden yağmur gibi süzülen Tek bir damla gözyaşına kıyamam *** Her geçen gün sana özlem duyarım Ben aşkını ibadetim sayarım Şunu bil ki hayatıma kıyarım Tek bir damla gözyaşına kıyamam Şunu bil ki hayatıma kıyarım Tek bir damla gözyaşına kıyamam *** Git diyorsan hayatından giderim Buymuş derim alın yazım kaderim İnan sana bin kez yemin ederim Tek bir damla gözyaşına kıyamam *** Her geçen gün sana özlem duyarım Ben aşkını ibadetim sayarım Şunu bil ki hayatıma kıyarım Tek bir damla gözyaşına kıyamam Şunu bil ki hayatıma kıyarım Tek bir damla gözyaşına kıyamam Tek bir damla gözyaşına kıyamam

Seneler önce rastladım sana Hayatımda senle ilk defa Aşık oldum uçarcasına Bana söz verdin o akşamın sonunda *** Sana inandım bir dua gibi Sana bağlandım bir çocuk gibi Nasıl aldandım yalan sözlerine Sen beni benle tek bıraktın *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış güzel günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış gülen günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver *** Uçurumlarda bir dal gibiyim Sokaklarda yalnız biriyim Nasıl aldandım yalan sözlerine Sen beni benle tek bıraktın *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış güzel günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış gülen günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış güzel günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver