Kıyamam Sana Sen ağlama ben olurum üzülen Sevgi dolu bakışından ezilen Gözlerinden yağmur gibi süzülen Tek bir damla gözyaşına kıyamam *** Her geçen gün sana özlem duyarım Ben aşkını ibadetim sayarım Şunu bil ki hayatıma kıyarım Tek bir damla gözyaşına kıyamam Şunu bil ki hayatıma kıyarım Tek bir damla gözyaşına kıyamam *** Git diyorsan hayatından giderim Buymuş derim alın yazım kaderim İnan sana bin kez yemin ederim Tek bir damla gözyaşına kıyamam *** Her geçen gün sana özlem duyarım Ben aşkını ibadetim sayarım Şunu bil ki hayatıma kıyarım Tek bir damla gözyaşına kıyamam Şunu bil ki hayatıma kıyarım Tek bir damla gözyaşına kıyamam Tek bir damla gözyaşına kıyamam

Ağla Halime Kim bilir kaçıncı arayışım bu Benden kaçan mutluluğumu Nerede belli değil *** Kim bilir kaçıncı arayışım bu Kaybettim her bulduğumu Kader bana dost değil *** Ağla ağla halime Gülme kapat gözlerini Görme tek bir şey söyleme *** Ağla ağla halime Gülme kapat gözlerini Görme tek bir şey söyleme *** Yok mu bir soru sormayan Yarını olmayan güneşi doğmayan Bir yolun yolcusuyum dokunma *** Ağla ağla halime Gülme kapat gözlerini Görme tek bir şey söyleme *** Ağla ağla halime Gülme kapat gözlerini Görme tek bir şey söyleme *** Sanki bir yangın içinde Külleri savrulan, yakılan, yıkılan dünyamda Artık bir yer yok sana *** Ağla ağla halime Gülme kapat gözlerini Görme tek bir şey söyleme *** Ağla ağla halime Gülme kapat gözlerini Görme tek bir şey söyleme

Bana Geri Ver Seneler önce rastladım sana Hayatımda senle ilk defa Aşık oldum uçarcasına Bana söz verdin o akşamın sonunda *** Sana inandım bir dua gibi Sana bağlandım bir çocuk gibi Nasıl aldandım yalan sözlerine Sen beni benle tek bıraktın *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış güzel günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış gülen günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver *** Uçurumlarda bir dal gibiyim Sokaklarda yalnız biriyim Nasıl aldandım yalan sözlerine Sen beni benle tek bıraktın *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış güzel günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış gülen günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış güzel günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver

Bırakın Seviyorum çok görmeyin ne olur bırakın seviyorum çok görmeyin ne olur bırakın seviyorum *** dünyalar sizin olsun ben onu seviyorum dünyalar sizin olsun ben onu istiyorum *** razıyım ağlatsa da naz edip yalvartsa da dertten derde atsa da ben onu seviyorum ben onu seviyorum ben onu seviyorum ben onu özlüyorum *** bu ilk tattığım aşktı bütün ömrüm boyunca bu ilk tattığım aşktı bütün ömrüm boyunca *** belki o da seviyor beni kendi huyunca belki o da seviyor beni kendi huyunca *** razıyım ağlatsa da naz edip yalvartsa da dertten derde atsa da ben onu seviyorum ben onu özlüyorum ben onu istiyorum ben onu seviyorum *** ben onu seviyorum

Bitmeyen Çile Önce tuttun elimden Sonra neden bıraktın? Önce tuttun elimden Sonra neden bıraktın? *** Yıllanmış şarap gibi ah Yaktın içimi yaktın Yıllanmış şarap gibi ah Yaktın içimi yaktın *** Ecel kapımı çalsa Yine kalbimde sensin Ecel kapımı çalsa Yine kalbimde sensin *** Hem aşkımsın sevgilim ah Hem bitmeyen çilemsin Hem aşkımsın sevgilim ah Hem bitmeyen çilemsin *** Öyle günler yaşadım Hem el öptüm hem etek Dudağım yanar diye ah Su içtim üfleyerek Dudağım yanar diye ah Su içtim üfleyerek *** Ecel kapımı çalsa Yine kalbimde sensin Ecel kapımı çalsa Yine kalbimde sensin *** Hem aşkımsın sevgilim ah Hem bitmeyen çilemsin Hem aşkımsın sevgilim ah Hem bitmeyen çilemsin

Rüyalar Rüyalara daldım senin için Hatıralar topladım bir suru Kapılar odalar açtım yavaşça Ne yaptıysam kapatamadım *** Rüyalara daldım senin için Seni aradım her yerde Tuhaf bir telaş vardı üstümde Kaybettim sandım seni *** Rüyalar rüyalar ah bu rüyalar Geceler bitmez sensiz rüyalar Aklımı çeler ah koynuma girer Kokunda yandığım sensiz rüyalar Şeytana uyar koynuma girer Canına yandığım sensiz rüyalar

Sana Aşkımı Anlatabilsem Sana aşkımı anlatabilsem Sende hak verirdin sevgilim bana Sana aşkımı anlatabilsem Sende hak verirdin sevgilim bana *** Kader seni benden ayrı düşürdü Senden ayrılması ölümdür bana Kader seni benden ayrı düşürdü Senden ayrılması ölümdür bana *** Yalan yalan aşk yalan sevmek yalan Acı bir ıstıraptır aşktan hatıra kalan Yalan yalan aşk yalan dünya yalan Gözlerimin yaşıdır bana arkadaş olan