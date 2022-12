Her şeyin adabı var Gitsen bile neye yarar Kader isterse yazar Sonrası da bizi aşar *** Gönülde ne var ne yok hepsini verdim de doymadın Ezbere gittin her yolu bir rahat durmadın Belki bir bildiğin var hadi onu da anladım *** Kaç kere öldü dirildi şu kalbim Ben bile sayamıyorum Niye her seferinde ben yanıyorum Ben aşkla büyüyorum *** Kırsan da kalbimi satsan da susmak mı bugün payıma düşen Çekerim senden gelen acıların lafını bile etmiyorum