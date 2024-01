Ne çalayım şimdi sana Bunca geçenden sonra Bırakıpta gitmeli bu aşk burda bitmeli Seni ilk gördüğüm yerde Hani orda köprüde Çikolata yiyordun hepsi benim diyordun Yavaş yavaş başladı Ardından sıcaklaştı Sonra fazla temastan çatır çatır çatladı Artık beraberiz seninle Gül bir kere daha sevgiyle Kalem gibi kaşları O güzel bakışları Deli ederdi beni oturuşu kalkışı Kısa etekleriyle çok canları yakardı Öyle bir an geldiki yaptığından utandı Entel mentel kalmadı Piyasa durgunlaştı Artık nerde bulmalı iyi aile kızı

Yola Çıktım Arıyorum Sevgilimi Son Kez Olsun Zorluyorum Kaderimi Her Geçen Gün Eziyet Her Yeni Gün Sanki Dert Olacaksa Olsun Artık Aramakla Bulunmaz Kalpler Böyle Kırılmaz Sevecekse Sevsin Artık Her Şeyin Var Bir Sonu Ayrılıksa En Zoru Aşksa Derin Bir Kuyu Allah'ın Sen Bizi Koru