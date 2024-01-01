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7/24 Dinle Aşkın Tebessümü

Aşkın Tebessümü Şarkı Sözleri

Baha Aşkın Tebessümü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Baha Aşkın Tebessümü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkın Tebessümü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Baha

Baha

Aşkın Tebessümü

  • Ne Çalayım****

  • Kutupta Yaz Gibi

  • Bal Gözlüm

  • Herşeyin Sonu

  • Aramam Seni

  • Sen

  • Bana Dön

  • Seninle Beraber

  • Dönsen

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