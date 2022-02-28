Rüyalar Rüyalara daldım senin için Hatıralar topladım bir suru Kapılar odalar açtım yavaşça Ne yaptıysam kapatamadım *** Rüyalara daldım senin için Seni aradım her yerde Tuhaf bir telaş vardı üstümde Kaybettim sandım seni *** Rüyalar rüyalar ah bu rüyalar Geceler bitmez sensiz rüyalar Aklımı çeler ah koynuma girer Kokunda yandığım sensiz rüyalar Şeytana uyar koynuma girer Canına yandığım sensiz rüyalar

Aşk Acısı Bugün ayrılığın ilk günü Daha şimdiden seni çok özledim Gönül çekmeyince anlamıyor Ne yazık sonunu göremedim *** Ben hangi savaştan galip çıktım ki Ben bir kaç anıyla mutlu olmam ki *** Yaşamayan nasıl bilsin Alt tarafı aşk desin Allah kimseye vermesin aşk acısı *** Yaşamayan nasıl bilsin Alt tarafı aşk desin Allah kimseye vermesin aşk acısı *** Bugün ayrılığın ilk günü Daha şimdiden seni çok özledim Gönül çekmeyince anlamıyor Ne yazık sonunu göremedim *** Ben hangi savaştan galip çıktım ki Ben bir kaç anıyla mutlu olmam ki *** Yaşamayan nasıl bilsin Alt tarafı aşk desin Allah kimseye vermesin aşk acısı *** Yaşamayan nasıl bilsin Alt tarafı aşk desin Allah kimseye vermesin aşk acısı *** Yaşamayan nasıl bilsin Alt tarafı aşk desin Allah kimseye vermesin aşk acısı *** Yaşamayan nasıl bilsin Alt tarafı aşk desin Allah kimseye vermesin aşk acısı *** Yaşamayan nasıl bilsin Alt tarafı aşk desin Allah kimseye vermesin aşk acısı *** Yaşamayan nasıl bilsin Alt tarafı aşk desin Allah kimseye vermesin aşk acısı

Aşkımız Bitecek Ben kara gün dostu sanmıştım seni En acı günlerde terk ettin beni Bir derdin üstüne bin derdi kattın Her zaman ağlattın şu gözlerimi Her zaman ağlattın şu gözlerimi *** Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende *** Sanma ki bu dünya sana kalacak Senin de gençliğin elbet solacak Herkesi kendine yâr olur sanma Yine benim sana tek yâr olacak Yine benim sana tek yâr olacak *** Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende *** Ne seni görseydim ne de sevseydim Ömrümü vermezdim böyle bilseydim Ne bir gün güldürdün ne sevindirdin Seni sevmektense keşke ölseydim Seni sevmektense keşke ölseydim *** Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende *** Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende *** Bende hiç günah yok, kabahat sende

Bir Damla Ateş Gönlüne düşmeden bir damla ateş Gönlüne düşmeden bir damla ateş Kahredip kendini üzme arkadaş *** Aşk acı şaraptır kadehi dudaktır içersen ıstıraptır Gözyaşın silinmez kıymetin bilinmez sonu bir ayrılıktır of Gözyaşın silinmez kıymetin bilinmez sonu bir ayrılıktır *** Başında eserse bir deli rüzgar Başında eserse bir deli rüzgar Gezersin sonunda hep diyar diyar *** Aşk acı şaraptır kadehi dudaktır içersen ıstıraptır Gözyaşın silinmez kıymetin bilinmez sonu bir ayrılıktır Gözyaşın silinmez kıymetin bilinmez sonu bir ayrılıktır

Bitmeliyse An be an korkular Gün be gün kaygılar Ne olursun sus Ne zamandır bir çözüm yok Aşkımız sus pus Eski senden hiç eser yok Geceler kâbus *** Bitiyorsa bitmeliyse, Niye zorlarsın Biri burdan gitmeliyse Bu sen olmazsın *** Acısıyla tatlısıyla Yaşanan kalsın Bir gün gelir hatırlayıp Yanar ağlarsın

Çılgınım Benim Eylül yağmurlarıyla Islak tren rayları Seni alıp götürdü Seni alıp götürdü *** Yalnızlık üşümekmiş Yalnızım, üşüyorum Uçurummuş sensizlik Tut beni, düşüyorum *** Düşten bile güzeldi Erimek kollarında Uyanmak sabahlara Teninin kokusuyla Uyanmak sabahlara Teninin kokusuyla *** Göğsüne sokularak Uyanmayı özledim Dilimde bizim şarkımız Ağlayarak söylerim Dilimde senin şarkın Ağlayarak söylerim *** Delisin, delisin, çılgınım benim Aşkımsın, canımsın, kadınım benim Geleceksen deli dalgalarla gel, gel Sönmüyor içimde yangınım benim Geleceksen deli yağmurlarla gel, gel Sönmüyor içimde yangınım benim *** Eylül yağmurlarıyla Islak tren rayları Seni alıp götürdü Seni alıp götürdü *** Yalnızlık üşümekmiş Yalnızım, üşüyorum Uçurummuş sensizlik Tut beni, düşüyorum *** Düşten bile güzeldi Erimek kollarında Uyanmak sabahlara Teninin kokusuyla Uyanmak sabahlara Teninin kokusuyla *** Göğsüne sokularak Uyanmayı özledim Dilimde bizim şarkımız Ağlayarak söylerim Dilimde senin şarkın Ağlayarak söylerim *** Delisin, delisin, çılgınım benim Aşkımsın, canımsın, kadınım benim Geleceksen deli dalgalarla gel, gel Sönmüyor içimde yangınım benim Geleceksen deli yağmurlarla gel, gel Sönmüyor içimde yangınım benim

Ölmeyen Şarkı Ölesiye sevmiştim seni kalbimin kızı Ölesiye sevmiştim seni kalbimin kızı Ne çare kopardılar gönül bağlarımızı Ne çare kopardılar gönül bağlarımızı *** Maziye gömülse de içimizdeki sızı Maziye gömülse de içimizdeki sızı Bu şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı Bu şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı *** Yüzünü göremeden geçse de uzun yıllar Yüzünü göremeden geçse de uzun yıllar Yine de seveceğim seni ölene kadar Yine de seveceğim seni ölene kadar