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7/24 Dinle Aşk Yemini

Aşk Yemini Şarkı Sözleri

Baha Aşk Yemini şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Baha Aşk Yemini şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Yemini sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Baha

Baha

Aşk Yemini

  • Sana Doyamadım

  • Adapte

  • Aşka Gel

  • Aşkımız Bitmesin

  • Durgun Sular Aynalar

  • Nasip Değilmiş

  • Sararmış Fotoğraflar

  • Yanında Ben Varım

  • Mahsur Kaldım

  • Issız Ada

  • Gözbebeğim

  • Aşk Yemini

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