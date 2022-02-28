Aşk Yemini Şarkı Sözleri
Baha Aşk Yemini şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Baha Aşk Yemini şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Yemini sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Bu sensiz ilk baharım, bıraktığın kadarım
Ne azaldım yokluğunda, ne bir zerre çoğaldım
***
Kapı dışarı çıkmadım, mektupları açmadım
Darıldım ben hayata
Kapattım perdeleri yaşadım hep eskileri
Belki yüz belki bin defa
***
Tek tesellim oldular sararmış fotoğraflar
Onlarda ağlamaklı benim gibi yasındalar
***
Tek tesellim oldular sararmış fotoğraflar
Onlarda ağlamaklı benim kadar
-
"Unut" dedim kendime
İstemekle olmazmış
Karışmadım gitmene
Meğer sana ne kolaymış
***
"Unut" dedim kendime
İstemekle olmazmış
Karışmadım gitmene
Meğer sana ne kolaymış
***
Yüzüm, gözüm süzüldü
Tenim ateş kesildi
Soğuturum, avuturum
Yüreğimin acısını
***
Yok, yapamıyorum, adapte olamıyorum
Aklım aynı yerde
Şöyle bi' başımı alıp da gidemiyorum
Bende o yürek ner'de?
***
Yok, yok, olamıyorum, âşık olamıyorum
Ben bu yalancı âlemde
Kayboldum sayende
***
Yok, yapamıyorum, adapte olamıyorum
Aklım aynı yerde
Şöyle bi' başımı alıp da gidemiyorum
Bende o yürek ner'de?
***
Yok, yok, olamıyorum, âşık olamıyorum
Ben bu yalancı âlemde
Kayboldum sayende
***
"Unut" dedim kendime
İstemekle olmazmış
Karışmadım gitmene
Meğer sana ne kolaymış
***
Yüzüm, gözüm süzüldü
Tenim ateş kesildi
Soğuturum, avuturum
Yüreğimin acısını
***
Yok, yapamıyorum, adapte olamıyorum
Aklım aynı yerde
Şöyle bi' başımı alıp da gidemiyorum
Bende o yürek ner'de?
***
Yok, yok, olamıyorum, âşık olamıyorum
Ben bu yalancı âlemde
Kayboldum sayende
***
Yok, yapamıyorum, adapte olamıyorum
Aklım aynı yerde
Şöyle bi' başımı alıp da gidemiyorum
Bende o yürek ner'de?
***
Yok, yok, olamıyorum, âşık olamıyorum
Ben bu yalancı âlemde
Kayboldum sayende
***
Yok, yapamıyorum
-
Gittiğin gün sonum sen çıkar tek yolum
Ağlarım gizlice ağlarım her gece
Ben biçare kulum
Sen yoksan bende yokum
Dalarım dertlere ağlarım her gece
***
Sen gözlerimin feneri
Hiç sevmedim senden başka
Sen yüreğimin direği hadi gel artık aşka
***
Aşka gel aşka bekleme yar
Doyasıya yaşayamadım seni yar
Uzun etme beni deli etme
Unutma sabrın bir sonu var
-
Seni buldum bırakmam
Seni gördüm başkasını tanımam
Hayat bir oyun
Bense bir oyuncak
***
Oynanmaktan bıktım usandım
Mutluluk bizim olacak
Oynanmaktan bıktım usandım
Mutluluk bizim olacak
***
Aşkımız bitmesin
Bize göz değmesin
Seni kimse sevmesin
Ölürüm o zaman ölürüm
***
Aşkımız bitmesin
Bize göz değmesin
Seni kimse sevmesin
Ölürüm o zaman ölürüm
***
Yar dedim aşkına yandım
Can dedim canımdan ayırmadım
Gidersen ölürüm canım
Ne olur gitme
Gidersen ölürüm canım
Ne olur gitme
***
Aşkımız bitmesin
Bize göz değmesin
Seni kimse sevmesin
Ölürüm o zaman ölürüm
***
Aşkımız bitmesin
Bize göz değmesin
Seni kimse sevmesin
Ölürüm o zaman ölürüm
***
Aşkımız bitmesin
Bize göz değmesin
Seni kimse sevmesin
Ölürüm o zaman ölürüm
***
Aşkımız bitmesin
Bize göz değmesin
Seni kimse sevmesin
Ölürüm o zaman ölürüm
-
Durgun sular aynalar varsın yalan söylesin
İnan ki gözlerimde bir başka biçimdesin
***
Hadi sözlerim yalan gözlerime ne dersin
Bir başka sen var bende bilmediği herkesin
***
Rüya gibi silinse kulaklarımdan sesin
Her gün seni yaşarım beni yaşatan sensin
***
Hadi sözlerim yalan gözlerime ne dersin
Bir başka sen var bende bilmediği herkesin
-
Aynı dili konuşurken
Farklı şeyler anladık
Olur olmaz kırılırken
Mutlu musun, işte ayrıldık
***
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Hiç kimsenin sevgisi yerini tutmayacak
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Söylesene saçlarım sensiz mi ağaracak
***
Benden bir iz kaldıysa
Ne olursun iyi bak
Nasip değilmiş bana dizlerinde uyumak
Benden bir iz kaldıysa
Ne olursun iyi bak
Nasip değilmiş bana baş ucunda yaşlanmak
***
Aynı dili konuşurken
Farklı şeyler anladık
Olur olmaz kırılırken
Mutlu musun, işte ayrıldık
***
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Hiç kimsenin sevgisi yerini tutmayacak
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Söylesene saçlarım sensiz mi ağaracak
***
Benden bir iz kaldıysa
Ne olursun iyi bak
Nasip değilmiş bana dizlerinde uyumak
Benden bir iz kaldıysa
Ne olursun iyi bak
Nasip değilmiş bana baş ucunda yaşlanmak
***
Benden bir iz kaldıysa
Ne olursun iyi bak
Nasip değilmiş bana dizlerinde uyumak
Benden bir iz kaldıysa
Ne olursun iyi bak
Nasip değilmiş bana baş ucunda yaşlanmak
***
Benden bir iz kaldıysa
Ne olursun iyi bak
Nasip değilmiş bana dizlerinde uyumak
Benden bir iz kaldıysa
Ne olursun iyi bak
Nasip değilmiş bana baş ucunda yaşlanmak
-
Günlerdir Aylardır hep Aklımdasın
Kaçsam da Gizlesem de Sen farkındasın
Bitmedi sanıyorum Sendede Her şey
Çünkü Sende Benim gibi tek Başınasın
***
Bitmedi sanıyorum Sendede Her şey
Çünkü Sende benim gibi yapayalnızsın
***
Bende Sensiz yapamadım
Tek bir Gül koklamadım
Denedim Başkasıyla
Hiç Mutlu olamadım Yar
Koşturdum Aşk yolunda bir Yere varamadım
Çok Sevda gördüm ama Ben Sana doyamadım Yar
***
Günlerdir Aylardır hep Aklımdasın
Kaçsam da Gizlesem de Sen farkındasın
Bitmedi sanıyorum Sendede Her şey
Çünkü Sende Benim gibi tek Başınasın
***
Bitmedi sanıyorum Sendede Her şey
Çünkü Sende benim gibi yapayalnızsın
***
Bende Sensiz yapamadım
Tek bir Gül koklamadım
Denedim Başkasıyla
Hiç Mutlu olamadım Yar
Koşturdum Aşk yolunda bir Yere varamadım
Çok Sevda gördüm ama Ben Sana doyamadım Yar
***
Bende Sensiz yapamadım
Tek bir Gül koklamadım
Denedim Başkasıyla
Hiç Mutlu olamadım Yar
Koşturdum Aşk yolunda bir Yere varamadım
Çok Sevda gördüm ama Ben Sana doyamadım Yar
-
Düştü bütün kalpleri yakar sevda
Durur dünya, ne gerçek ne de hülya
Böyle bir şey görmemişsin belli ki hayatında
Güvenebilirsin bana
Aşk denen şeyin varlığından bile habersizsin
Çocuklar gibi savunmasızsın masum sevdiğim
***
Yanında ben varım artık korkma
Her şeyin hakkından gelirim
Üşüdüğünde gecenin ayazında
Üstünü aşkımla örterim
***
Yanında ben varım artık korkma
Her şeyin hakkından gelirim
Üşüdüğünde gecenin ayazında
Üstünü aşkımla örterim
-
-
-
-