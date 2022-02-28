Sararmış Fotoğraflar Bu sensiz ilk baharım, bıraktığın kadarım Ne azaldım yokluğunda, ne bir zerre çoğaldım *** Kapı dışarı çıkmadım, mektupları açmadım Darıldım ben hayata Kapattım perdeleri yaşadım hep eskileri Belki yüz belki bin defa *** Tek tesellim oldular sararmış fotoğraflar Onlarda ağlamaklı benim gibi yasındalar *** Tek tesellim oldular sararmış fotoğraflar Onlarda ağlamaklı benim kadar

Adapte "Unut" dedim kendime İstemekle olmazmış Karışmadım gitmene Meğer sana ne kolaymış *** "Unut" dedim kendime İstemekle olmazmış Karışmadım gitmene Meğer sana ne kolaymış *** Yüzüm, gözüm süzüldü Tenim ateş kesildi Soğuturum, avuturum Yüreğimin acısını *** Yok, yapamıyorum, adapte olamıyorum Aklım aynı yerde Şöyle bi' başımı alıp da gidemiyorum Bende o yürek ner'de? *** Yok, yok, olamıyorum, âşık olamıyorum Ben bu yalancı âlemde Kayboldum sayende *** Yok, yapamıyorum, adapte olamıyorum Aklım aynı yerde Şöyle bi' başımı alıp da gidemiyorum Bende o yürek ner'de? *** Yok, yok, olamıyorum, âşık olamıyorum Ben bu yalancı âlemde Kayboldum sayende *** "Unut" dedim kendime İstemekle olmazmış Karışmadım gitmene Meğer sana ne kolaymış *** Yüzüm, gözüm süzüldü Tenim ateş kesildi Soğuturum, avuturum Yüreğimin acısını *** Yok, yapamıyorum, adapte olamıyorum Aklım aynı yerde Şöyle bi' başımı alıp da gidemiyorum Bende o yürek ner'de? *** Yok, yok, olamıyorum, âşık olamıyorum Ben bu yalancı âlemde Kayboldum sayende *** Yok, yapamıyorum, adapte olamıyorum Aklım aynı yerde Şöyle bi' başımı alıp da gidemiyorum Bende o yürek ner'de? *** Yok, yok, olamıyorum, âşık olamıyorum Ben bu yalancı âlemde Kayboldum sayende *** Yok, yapamıyorum

Aşka Gel Gittiğin gün sonum sen çıkar tek yolum Ağlarım gizlice ağlarım her gece Ben biçare kulum Sen yoksan bende yokum Dalarım dertlere ağlarım her gece *** Sen gözlerimin feneri Hiç sevmedim senden başka Sen yüreğimin direği hadi gel artık aşka *** Aşka gel aşka bekleme yar Doyasıya yaşayamadım seni yar Uzun etme beni deli etme Unutma sabrın bir sonu var

Aşkımız Bitmesin Seni buldum bırakmam Seni gördüm başkasını tanımam Hayat bir oyun Bense bir oyuncak *** Oynanmaktan bıktım usandım Mutluluk bizim olacak Oynanmaktan bıktım usandım Mutluluk bizim olacak *** Aşkımız bitmesin Bize göz değmesin Seni kimse sevmesin Ölürüm o zaman ölürüm *** Aşkımız bitmesin Bize göz değmesin Seni kimse sevmesin Ölürüm o zaman ölürüm *** Yar dedim aşkına yandım Can dedim canımdan ayırmadım Gidersen ölürüm canım Ne olur gitme Gidersen ölürüm canım Ne olur gitme *** Aşkımız bitmesin Bize göz değmesin Seni kimse sevmesin Ölürüm o zaman ölürüm *** Aşkımız bitmesin Bize göz değmesin Seni kimse sevmesin Ölürüm o zaman ölürüm *** Aşkımız bitmesin Bize göz değmesin Seni kimse sevmesin Ölürüm o zaman ölürüm *** Aşkımız bitmesin Bize göz değmesin Seni kimse sevmesin Ölürüm o zaman ölürüm

Durgun Sular Aynalar Durgun sular aynalar varsın yalan söylesin İnan ki gözlerimde bir başka biçimdesin *** Hadi sözlerim yalan gözlerime ne dersin Bir başka sen var bende bilmediği herkesin *** Rüya gibi silinse kulaklarımdan sesin Her gün seni yaşarım beni yaşatan sensin *** Hadi sözlerim yalan gözlerime ne dersin Bir başka sen var bende bilmediği herkesin

Nasip Değilmiş Aynı dili konuşurken Farklı şeyler anladık Olur olmaz kırılırken Mutlu musun, işte ayrıldık *** Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Hiç kimsenin sevgisi yerini tutmayacak Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Söylesene saçlarım sensiz mi ağaracak *** Benden bir iz kaldıysa Ne olursun iyi bak Nasip değilmiş bana dizlerinde uyumak Benden bir iz kaldıysa Ne olursun iyi bak Nasip değilmiş bana baş ucunda yaşlanmak *** Aynı dili konuşurken Farklı şeyler anladık Olur olmaz kırılırken Mutlu musun, işte ayrıldık *** Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Hiç kimsenin sevgisi yerini tutmayacak Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Söylesene saçlarım sensiz mi ağaracak *** Benden bir iz kaldıysa Ne olursun iyi bak Nasip değilmiş bana dizlerinde uyumak Benden bir iz kaldıysa Ne olursun iyi bak Nasip değilmiş bana baş ucunda yaşlanmak *** Benden bir iz kaldıysa Ne olursun iyi bak Nasip değilmiş bana dizlerinde uyumak Benden bir iz kaldıysa Ne olursun iyi bak Nasip değilmiş bana baş ucunda yaşlanmak *** Benden bir iz kaldıysa Ne olursun iyi bak Nasip değilmiş bana dizlerinde uyumak Benden bir iz kaldıysa Ne olursun iyi bak Nasip değilmiş bana baş ucunda yaşlanmak

Sana Doyamadım Günlerdir Aylardır hep Aklımdasın Kaçsam da Gizlesem de Sen farkındasın Bitmedi sanıyorum Sendede Her şey Çünkü Sende Benim gibi tek Başınasın *** Bitmedi sanıyorum Sendede Her şey Çünkü Sende benim gibi yapayalnızsın *** Bende Sensiz yapamadım Tek bir Gül koklamadım Denedim Başkasıyla Hiç Mutlu olamadım Yar Koşturdum Aşk yolunda bir Yere varamadım Çok Sevda gördüm ama Ben Sana doyamadım Yar *** Günlerdir Aylardır hep Aklımdasın Kaçsam da Gizlesem de Sen farkındasın Bitmedi sanıyorum Sendede Her şey Çünkü Sende Benim gibi tek Başınasın *** Bitmedi sanıyorum Sendede Her şey Çünkü Sende benim gibi yapayalnızsın *** Bende Sensiz yapamadım Tek bir Gül koklamadım Denedim Başkasıyla Hiç Mutlu olamadım Yar Koşturdum Aşk yolunda bir Yere varamadım Çok Sevda gördüm ama Ben Sana doyamadım Yar *** Bende Sensiz yapamadım Tek bir Gül koklamadım Denedim Başkasıyla Hiç Mutlu olamadım Yar Koşturdum Aşk yolunda bir Yere varamadım Çok Sevda gördüm ama Ben Sana doyamadım Yar