Aşkın Tebessümü Şarkı Sözleri
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Sen beni yalnızlığa sürükleyen
Sen kalbimi sonsuzluğa götüren
Ve hiç uyanmamacasına
Beni rüyalarına çağıran sen
Yağmuru özleyen topraklar gibi
Rüzgarı bekleyen yapraklar gibi
Sevgiye susamış dudaklar gibi
Delicesine özledim seni
İpek gibi saçlarının ışıltısını
O güzel gözlerinin parıltısını
Seni yalnızca seni görmek için
Bilsen neler vermezdim
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Bir güneşe bir de sana bakamam
Bir ateşi bir elini tutamam
Bir nefessiz bir de sensiz kalamam
Çöllerde su gibi, özledim seni
Kutupta yaz gibi, özledim seni
***
Susmuş dudakların hiç sesin gelmez
Uzakta durursun gurbetin bitmez
Karanlık sulara hayalin düşmez
Çöllerde su gibi, özledim seni
Kutupta yaz gibi, özledim seni
***
Bir rüzgârı bir de seni göremem
İstesem de kaderimden silemem
Bir Allah'tan bir de senden vazgeçemem
Çöllerde su gibi, özledim seni
Kutupta yaz gibi, özledim seni
***
Susmuş dudakların hiç sesin gelmez
Uzakta durursun gurbetin bitmez
Karanlık sulara hayalin düşmez
Çöllerde su gibi, özledim seni
Kutupta yaz gibi, özledim seni
Çöllerde su gibi, özledim seni
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Onca yıldan sonra yine şanssızım
Onca aşktan sonra yine yalnızım
Son aşkımdın sen bal gözlüm
Ömrümü sana adadım
Yıllar geçse üzerinden
Bu aşk silinmez yüreğimden
Sevgimi atsam içime
Durmaz taşar gözlerimden
Onca acıdan sonra seni bulmuştum yanımda
Sende gittin uzaklara korktuğum geldi başıma
Son aşkımdın sen bal gözlüm
Ömrümü sana adadım
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Yola Çıktım Arıyorum Sevgilimi
Son Kez Olsun Zorluyorum Kaderimi
Her Geçen Gün Eziyet
Her Yeni Gün Sanki Dert
Olacaksa Olsun Artık
Aramakla Bulunmaz
Kalpler Böyle Kırılmaz
Sevecekse Sevsin Artık
Her Şeyin Var Bir Sonu
Ayrılıksa En Zoru
Aşksa Derin Bir Kuyu
Allah'ın Sen Bizi Koru
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Gökyüzünde bulut olup gezme sevgilim
Yağmur olup düşmeyen bulamam seni
El bahçede gül olup biten sevgilim
Gün gelir solarsan aramam seni
Aramam seni aramam seni
O sensiz gecelerde bulamam seni
O sensiz gecelere soramam seni
Gecelerde rüya olup gelme sevgilim
Gün doğup gidersen soramam seni
El bahçede gül olup olup olmadığı sevgilim
Gün gelir solarsan aramam seni
Aramam seni aramam seni
O sensiz gecelerde bulamam seni
O sensiz gecelere soramam seni
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Ne çalayım şimdi sana
Bunca geçenden sonra
Bırakıpta gitmeli bu aşk burda bitmeli
Seni ilk gördüğüm yerde
Hani orda köprüde
Çikolata yiyordun hepsi benim diyordun
Yavaş yavaş başladı
Ardından sıcaklaştı
Sonra fazla temastan çatır çatır çatladı
Artık beraberiz seninle
Gül bir kere daha sevgiyle
Kalem gibi kaşları
O güzel bakışları
Deli ederdi beni oturuşu kalkışı
Kısa etekleriyle çok canları yakardı
Öyle bir an geldiki yaptığından utandı
Entel mentel kalmadı
Piyasa durgunlaştı
Artık nerde bulmalı iyi aile kızı
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Gözler yalan söylemez
Aşk yağmuru hiç dinmez
Zorlasan da hep kaçsan da
Ağlasan da kahrolsan da
Bitmez aşk oyunu bitmez
Bir ömür geçti sonunda
Yalan aşkların yolunda
Hiç aşkım olmadığı gönlüm huzur bulmadım
Yalnızdım hala yalnızdım senden sonra (ay)
Bana dön bana dön bana dön bana dön
Beni terk etme
Beni bul beni sev beni gör benden vazgeçme
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Seni Özledim
Çok Oldu Sen Gideli
Ne Olur Çabuk Dön Bana
Tut Ellerimi
Sen Şimdi Nerdesin
Kimbilir Nerelerdesin
Belki De Ağlıyorsun Benden Uzakta
Sen Hala Kalbimdesin
Seninle Beraber
Olmak Için Neler Vermezdim
Sen, Gözlerin Tütüyorsun Gözlerimde
Ne Olur Çabuk Gel Bana
Öp Öp Beni
Sen Sevgilim
Duy Duy Sesimi
Al Sana Gönderdiğim
Şarkımdaki Busemi
Seninle Beraber
Olmak Için Neler Vermezdim
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Sen Büyük Bir Ateş İçimde Yandın
Uzak Gecelerde Bensiz Mi Kaldın
Sen Ayrılırken Göz Yaşlarım
İçime Aktı Yüzüm Gülerken
Günlerim Geçiyor Sensiz
Sanki Bir Kuyu Var Dipsiz Ah Sahipsiz
Yaralarım Olunmazdı
Hasret Bana Dokunmazdı
Ah Dokunmazdı
Dönsen Hadi Gelsen
Ayrılığa Bir Son Versen
Dönsen Bana Gelsen
Hasretimi Dindirsen