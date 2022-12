Tanrım Kaderime Bir El At Şarkı Sözleri Baha Tanrım Kaderime Bir El At şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Baha Tanrım Kaderime Bir El At şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tanrım Kaderime Bir El At sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Baha Tanrım Kaderime Bir El At

Tanrım Kaderime Bir El At

Seni kıskanmaktan vazgeçtiğim anda
Bir yabancı gibi olursun bana demedim mi?
Bak şimdi o beş dakika sesini duymayınca
Deliren o ben gitti yerine kim geldi?

***

Bir saadet bir felaketle nasıl sonuçlanır
Herkese gösterdin, için ezilmedi mi?
Bak şimdi o gözlerinsiz bir hayatı
Düşünmeyen o ben gitti yerine kim geldi?
Yaptığını beğendin mi?

***

Bundan sonra beni senden korumam gerek
Kaybedip izimi gitmem gerek

***

Yeni bir yerde yeni bir hayat
Kalp cesur biraz hoyrat
Kırıklarımı sarmaladım
Tanrım kaderime bir el at

***

Yeni bir yerde yeni bir hayat
Kalp cesur biraz hoyrat
Kırıklarımı sarmaladım
Tanrım kaderime bir el at

***

Seni kıskanmaktan vazgeçtiğim anda
Bir yabancı gibi olursun bana demedim mi?
Bak şimdi o beş dak'ka sesini duymayınca
Deliren o ben gitti yerine kim geldi?

***

Bir saadet bir felaketle nasıl sonuçlanır
Herkese gösterdin, için ezilmedi mi?
Bak şimdi o gözlerinsiz bir hayatı
Düşünmeyen o ben gitti yerine kim geldi?
Yaptığını beğendin mi?

***

Bundan sonra beni senden korumam gerek
Kaybedip izimi gitmem gerek

***

Yeni bir yerde yeni bir hayat
Kalp cesur biraz hoyrat
Kırıklarımı sarmaladım
Tanrım kaderime bir el at

***

Yeni bir yerde yeni bir hayat
Kalp cesur biraz hoyrat
Kırıklarımı sarmaladım
Tanrım kaderime bir el at