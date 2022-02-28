Seni kıskanmaktan vazgeçtiğim anda Bir yabancı gibi olursun bana demedim mi? Bak şimdi o beş dakika sesini duymayınca Deliren o ben gitti yerine kim geldi? *** Bir saadet bir felaketle nasıl sonuçlanır Herkese gösterdin, için ezilmedi mi? Bak şimdi o gözlerinsiz bir hayatı Düşünmeyen o ben gitti yerine kim geldi? Yaptığını beğendin mi? *** Bundan sonra beni senden korumam gerek Kaybedip izimi gitmem gerek *** Yeni bir yerde yeni bir hayat Kalp cesur biraz hoyrat Kırıklarımı sarmaladım Tanrım kaderime bir el at *** Yeni bir yerde yeni bir hayat Kalp cesur biraz hoyrat Kırıklarımı sarmaladım Tanrım kaderime bir el at *** Seni kıskanmaktan vazgeçtiğim anda Bir yabancı gibi olursun bana demedim mi? Bak şimdi o beş dak'ka sesini duymayınca Deliren o ben gitti yerine kim geldi? *** Bir saadet bir felaketle nasıl sonuçlanır Herkese gösterdin, için ezilmedi mi? Bak şimdi o gözlerinsiz bir hayatı Düşünmeyen o ben gitti yerine kim geldi? Yaptığını beğendin mi? *** Bundan sonra beni senden korumam gerek Kaybedip izimi gitmem gerek *** Yeni bir yerde yeni bir hayat Kalp cesur biraz hoyrat Kırıklarımı sarmaladım Tanrım kaderime bir el at *** Yeni bir yerde yeni bir hayat Kalp cesur biraz hoyrat Kırıklarımı sarmaladım Tanrım kaderime bir el at