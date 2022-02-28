Bitmez dedin her şey bitti Gitmez dedin herkesin gittiği gibi Sen vefasız rüzgarlar gibi Esip geçme yanımdan Sen yalancı yağmurlar gibi Süzülme yanaklarımdan Demiştim sana Bak şimdi *** Sen gittin gideli gözlerim uzaklara dalıyor Alıp başını çekip gitmeni aklım almıyor Yine o dar, o karanlık, o soğuk sokaklar beni bekliyor Senin çıktığın kapıdan yalnızlık geliyor *** Yalnızlık benim eski sevgilim Yalnızlık benim en vefalı yarim Ben onu kimler için terk ettim O beni bırakmıyor