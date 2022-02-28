Yalnızlık Benim Eski Sevgilim Şarkı Sözleri
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Baha
Yalnızlık Benim Eski Sevgilim
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Bitmez dedin her şey bitti
Gitmez dedin herkesin gittiği gibi
Sen vefasız rüzgarlar gibi
Esip geçme yanımdan
Sen yalancı yağmurlar gibi
Süzülme yanaklarımdan
Demiştim sana
Bak şimdi
***
Sen gittin gideli gözlerim uzaklara dalıyor
Alıp başını çekip gitmeni aklım almıyor
Yine o dar, o karanlık, o soğuk sokaklar beni bekliyor
Senin çıktığın kapıdan yalnızlık geliyor
***
Yalnızlık benim eski sevgilim
Yalnızlık benim en vefalı yarim
Ben onu kimler için terk ettim
O beni bırakmıyor