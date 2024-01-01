Yapayalnızdım Öyle çok yer dolaştım ki Aşk denilen diyarda Birbirini aldatan insanlar arasında Ben sana rastladım en umutsuz anımda Aşk neymiş anladım senin kollarında Ben yapayalnızdım şu yalan dünyada Ben yapayalnızdım şu yalan dünyada Sen canım oldun sen bir anda hayatımda Sen hep sen varsın sen küçücük dünyamda Zaman çok çabuk geçmiş farkına varmadan Mutluluk gözyaşlarım kurumuş hiç akmadan Ben sana rastladım hayata bağlandım bir kez daha Aşk neymiş anladım senin kollarında

Kutupta Yaz Gibi Bir güneşe bir de sana bakamam Bir ateşi bir elini tutamam Bir nefessiz bir de sensiz kalamam Çöllerde su gibi, özledim seni Kutupta yaz gibi, özledim seni *** Susmuş dudakların hiç sesin gelmez Uzakta durursun gurbetin bitmez Karanlık sulara hayalin düşmez Çöllerde su gibi, özledim seni Kutupta yaz gibi, özledim seni *** Bir rüzgârı bir de seni göremem İstesem de kaderimden silemem Bir Allah'tan bir de senden vazgeçemem Çöllerde su gibi, özledim seni Kutupta yaz gibi, özledim seni *** Susmuş dudakların hiç sesin gelmez Uzakta durursun gurbetin bitmez Karanlık sulara hayalin düşmez Çöllerde su gibi, özledim seni Kutupta yaz gibi, özledim seni Çöllerde su gibi, özledim seni

Bal Gözlüm Onca yıldan sonra yine şanssızım Onca aşktan sonra yine yalnızım Son aşkımdın sen bal gözlüm Ömrümü sana adadım Yıllar geçse üzerinden Bu aşk silinmez yüreğimden Sevgimi atsam içime Durmaz taşar gözlerimden Onca acıdan sonra seni bulmuştum yanımda Sende gittin uzaklara korktuğum geldi başıma Son aşkımdın sen bal gözlüm Ömrümü sana adadım

Herşeyin Sonu Yola Çıktım Arıyorum Sevgilimi Son Kez Olsun Zorluyorum Kaderimi Her Geçen Gün Eziyet Her Yeni Gün Sanki Dert Olacaksa Olsun Artık Aramakla Bulunmaz Kalpler Böyle Kırılmaz Sevecekse Sevsin Artık Her Şeyin Var Bir Sonu Ayrılıksa En Zoru Aşksa Derin Bir Kuyu Allah'ın Sen Bizi Koru

Aramam Seni Gökyüzünde bulut olup gezme sevgilim Yağmur olup düşmeyen bulamam seni El bahçede gül olup biten sevgilim Gün gelir solarsan aramam seni Aramam seni aramam seni O sensiz gecelerde bulamam seni O sensiz gecelere soramam seni Gecelerde rüya olup gelme sevgilim Gün doğup gidersen soramam seni El bahçede gül olup olup olmadığı sevgilim Gün gelir solarsan aramam seni Aramam seni aramam seni O sensiz gecelerde bulamam seni O sensiz gecelere soramam seni

Sen Sen beni yalnızlığa sürükleyen Sen kalbimi sonsuzluğa götüren Ve hiç uyanmamacasına Beni rüyalarına çağıran sen Yağmuru özleyen topraklar gibi Rüzgarı bekleyen yapraklar gibi Sevgiye susamış dudaklar gibi Delicesine özledim seni İpek gibi saçlarının ışıltısını O güzel gözlerinin parıltısını Seni yalnızca seni görmek için Bilsen neler vermezdim

Ne Çalayım**** Ne çalayım şimdi sana Bunca geçenden sonra Bırakıpta gitmeli bu aşk burda bitmeli Seni ilk gördüğüm yerde Hani orda köprüde Çikolata yiyordun hepsi benim diyordun Yavaş yavaş başladı Ardından sıcaklaştı Sonra fazla temastan çatır çatır çatladı Artık beraberiz seninle Gül bir kere daha sevgiyle Kalem gibi kaşları O güzel bakışları Deli ederdi beni oturuşu kalkışı Kısa etekleriyle çok canları yakardı Öyle bir an geldiki yaptığından utandı Entel mentel kalmadı Piyasa durgunlaştı Artık nerde bulmalı iyi aile kızı

Bana Dön Gözler yalan söylemez Aşk yağmuru hiç dinmez Zorlasan da hep kaçsan da Ağlasan da kahrolsan da Bitmez aşk oyunu bitmez Bir ömür geçti sonunda Yalan aşkların yolunda Hiç aşkım olmadığı gönlüm huzur bulmadım Yalnızdım hala yalnızdım senden sonra (ay) Bana dön bana dön bana dön bana dön Beni terk etme Beni bul beni sev beni gör benden vazgeçme

Seninle Beraber Seni Özledim Çok Oldu Sen Gideli Ne Olur Çabuk Dön Bana Tut Ellerimi Sen Şimdi Nerdesin Kimbilir Nerelerdesin Belki De Ağlıyorsun Benden Uzakta Sen Hala Kalbimdesin Seninle Beraber Olmak Için Neler Vermezdim Sen, Gözlerin Tütüyorsun Gözlerimde Ne Olur Çabuk Gel Bana Öp Öp Beni Sen Sevgilim Duy Duy Sesimi Al Sana Gönderdiğim Şarkımdaki Busemi Seninle Beraber Olmak Için Neler Vermezdim