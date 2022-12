Gel, gel yalnız bir şartım var Gururunu nefretini geldiğin yerde bırak Sev, sev yalnız bir şartım var Canına benden başka yoldaş olmasın Ayrılık hançeri bizi vurmasın İçelim, içelim, içelim aşkın şarabını Kendimizden geçelim *** Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim Terk etmek yok and içelim *** Gel, gel yalnız bir şartım var Gururunu nefretini geldiğin yerde bırak Sev, sev yalnız bir şartım var Canına benden başka yoldaş olmasın Ayrılık hançeri bizi vurmasın İçelim, içelim, içelim aşkın şarabını Kendimizden geçelim *** Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim Terk etmek yok and içelim *** Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim Terk etmek yok and içelim And içelim