Yaralı Kalbim Şarkı Sözleri
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Ağla yaralı kalbim hepsi yalan
Ağla bir avuç küldür elde kalan
Ağla yaralı kalbim hepsi yalan
Ağla bir avuç küldür elde kalan
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Artık savrulup gitsen de rüzgara
Ağla mazidir şimdi senin olan
Artık savrulup girsen de rüzgara
Ağla mazidir şimdi senin olan
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Yaralı, yaralı, yaralı kalbim...
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Dokunduğun el yalan, sakındığın gül yalan
Sel akar kum olur geriye kalan!
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Ağla yaralı kalbim hepsi yalan
Ağla bir avuç küldür elde kalan
Ağla yaralı kalbim hepsi yalan
Ağla bir avuç küldür elde kalan