Ağla yaralı kalbim hepsi yalan Ağla bir avuç küldür elde kalan Ağla yaralı kalbim hepsi yalan Ağla bir avuç küldür elde kalan *** Artık savrulup gitsen de rüzgara Ağla mazidir şimdi senin olan Artık savrulup girsen de rüzgara Ağla mazidir şimdi senin olan *** Yaralı, yaralı, yaralı kalbim... *** Dokunduğun el yalan, sakındığın gül yalan Sel akar kum olur geriye kalan! *** Ağla yaralı kalbim hepsi yalan Ağla bir avuç küldür elde kalan Ağla yaralı kalbim hepsi yalan Ağla bir avuç küldür elde kalan