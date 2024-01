Benim yaprağımda benim dalımda Bülbül yaptım seni güllere yazdım Hep benim elimde benim dilimde Mızrap yaptım seni tellere yazdım *** Damarımdasın sen her an kanımda Hep kollarım da ol her an yanımda Bir şiirsin artık hep dudağımda Şarkı yaptım seni dillere yazdım Ben şimdiden seni yollara yazdım *** Unutup kalbinden silersin diye Sevdiğime pişman edersin diye Belki bırakıp da gidersin diye Ben şimdiden seni yollara yazdım *** Damarımdasın sen her an kanımda Hep kollarım da ol her an yanımda Bir şiir sin artık hep dudağımda Şarkı yaptım seni dillere yazdım Ben şimdiden seni Yollara yazdım