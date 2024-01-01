Bahadır Aydoğan

Duydum ki unutmuşsun Gözlerimin rengini Duydum ki unutmuşsun Gözlerimin rengini Yazık olmuş o gözlerden Sana akan yaşlara Yazık olmuş o gözlerden Sana akan yaşlara Bir zamanlar sevginle Ateşlenen başımı Dizlerinin yerine Dayasaydım taşlara Bir zamanlar sevginle Ateşlenen başımı Dizlerinin yerine Dayasaydım taşlara Hani bendim yedi renk Hani tende can idim Hani bendim yedi renk Hani tende can idim Hani gündüz hayalin Geceler rüyan idim Hani gündüz hayalin Geceler rüyan idim Demek ki senin için Aşk değil, yalan idim Acırım heder olan O en güzel yıllara Demek ki senin için Aşk değil, yalan idim Acırım heder olan O en güzel yıllara