Duydumki Unutmuşsun Şarkı Sözleri
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Bahadır Aydoğan
Duydumki Unutmuşsun
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Duydum ki unutmuşsun
Gözlerimin rengini
Duydum ki unutmuşsun
Gözlerimin rengini
Yazık olmuş o gözlerden
Sana akan yaşlara
Yazık olmuş o gözlerden
Sana akan yaşlara
Bir zamanlar sevginle
Ateşlenen başımı
Dizlerinin yerine
Dayasaydım taşlara
Bir zamanlar sevginle
Ateşlenen başımı
Dizlerinin yerine
Dayasaydım taşlara
Hani bendim yedi renk
Hani tende can idim
Hani bendim yedi renk
Hani tende can idim
Hani gündüz hayalin
Geceler rüyan idim
Hani gündüz hayalin
Geceler rüyan idim
Demek ki senin için
Aşk değil, yalan idim
Acırım heder olan
O en güzel yıllara
Demek ki senin için
Aşk değil, yalan idim
Acırım heder olan
O en güzel yıllara