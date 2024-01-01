Mavi Şarkı Sözleri
Bahadır Sağlam Mavi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bahadır Sağlam Mavi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mavi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bu gece yanımda olsan
Yüzüne gonca kondursam
Küçücük avuçlarında
Sana masallar anlatsam
O gece benimle kalsan
Sabırsız hayaller kursan
Görmeye mevsim saydığın
Maviyi bana anlatsan
Hiç uyanmasak, öylece kalsak
Saatlerce, aylarca, yıllarca
Üstümüzde mavi, etrafımız yeşil
Bir tek senin açtığın kırlarda buluşsak
Düşmedi mi hâlâ cemre başına?
Geçmedi mi yağmurun ıslak kokusu?
Var mısın bu yolda, yanı başımda?
Yasla ruhunu bana kır papatyası
Düşmedi mi hâlâ cemre başına?
Geçmedi mi yağmurun ıslak kokusu?
Var mısın bu yolda, yanı başımda?
Yasla ruhunu bana kır papatyası
Hiç uyanmasak, öylece kalsak
Saatlerce, aylarca, yıllarca
Üstümüzde mavi, etrafımız yeşil
Bir tek senin açtığın kırlarda buluşsak
Düşmedi mi hâlâ cemre başına?
Geçmedi mi yağmurun ıslak kokusu?
Var mısın bu yolda, yanı başımda?
Yasla ruhunu bana kır papatyası
Düşmedi mi hâlâ cemre başına?
Geçmedi mi yağmurun ıslak kokusu?
Var mısın bu yolda, yanı başımda?
Yasla ruhunu bana kır papatyası
Düşmedi mi hâlâ cemre başına?
Geçmedi mi yağmurun ıslak kokusu?
Var mısın bu yolda, yanı başımda?
Yasla ruhunu bana kır papatyası
Düşmedi mi hâlâ cemre başına?
Geçmedi mi yağmurun ıslak kokusu?
Var mısın bu yolda, yanı başımda?
Yasla ruhunu bana kır papatyası
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Kapanan kapılar arkasına kazınmış
Kilitlenmiş ve saklanmış, boş bir hayat kabininde
Varsayım içinde, sonsuz zaman diliminde
Bilinmeze doğru gidiyor gibiyim
Her yanım sarılmış, çıkışlarım yok artık
Yapmayı istediğim, hayallerin peşinde
Anlamsız karalanmış, bi'kaç bozuk cümleyle
Hayatıma nokta koyuyor gibiyim
Gibisi fazla, şimdi kesilir sesim
Sırtımda eski bir gitarım
Uçmaya hazır kanatlarım
Kararmış gökyüzü beni de aldı bak içine
Ben bugün gidiyorum
Yağmurlu bir pazar gününde
Kumdan kalelerim var yine
Topladım tüm umutlarımı bir bulut içine
Ben bugün yağıyorum
Kalkmaya mecalim yok, açmak için kapıları
Kırılan bu aynalar, hep de benim tarafımda
Yanımda ve arkamda, yere düşmüş şarkılarım
Dinlemeden henüz gidiyor gibiyim
Bekleren vakit geldi, odalar loş serinlikte
Üstümde dünden kalan, yağmur yemiş bi' ceketle
Şikayet etmeden, kabullenmiş biçimde
Aranızdan artık çekilir gibiyim
Gibisi fazla, şimdi kesilir sesim
Sırtımda eski bir gitarım
Uçmaya hazır kanatlarım
Kararmış gökyüzü beni de aldı bak içine
Ben bugün gidiyorum
Yağmurlu bir pazar gününde
Kumdan kalelerim var yine
Topladım tüm umutlarımı bir bulut içine
Ben bugün gidiyorum
Sırtımda eski bir gitarım
Uçmaya hazır kanatlarım
Kararmış gökyüzü beni de aldı bak içine
Ben bugün gidiyorum
Yağmurlu bir pazar gününde
Kumdan kalelerim var yine
Topladım tüm umutlarımı bir bulut içine
Ben bugün yağıyorum