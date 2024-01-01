Bahadır Sağlam

Bu gece yanımda olsan Yüzüne gonca kondursam Küçücük avuçlarında Sana masallar anlatsam O gece benimle kalsan Sabırsız hayaller kursan Görmeye mevsim saydığın Maviyi bana anlatsan Hiç uyanmasak, öylece kalsak Saatlerce, aylarca, yıllarca Üstümüzde mavi, etrafımız yeşil Bir tek senin açtığın kırlarda buluşsak Düşmedi mi hâlâ cemre başına? Geçmedi mi yağmurun ıslak kokusu? Var mısın bu yolda, yanı başımda? Yasla ruhunu bana kır papatyası Düşmedi mi hâlâ cemre başına? Geçmedi mi yağmurun ıslak kokusu? Var mısın bu yolda, yanı başımda? Yasla ruhunu bana kır papatyası Hiç uyanmasak, öylece kalsak Saatlerce, aylarca, yıllarca Üstümüzde mavi, etrafımız yeşil Bir tek senin açtığın kırlarda buluşsak Düşmedi mi hâlâ cemre başına? Geçmedi mi yağmurun ıslak kokusu? Var mısın bu yolda, yanı başımda? Yasla ruhunu bana kır papatyası Düşmedi mi hâlâ cemre başına? Geçmedi mi yağmurun ıslak kokusu? Var mısın bu yolda, yanı başımda? Yasla ruhunu bana kır papatyası Düşmedi mi hâlâ cemre başına? Geçmedi mi yağmurun ıslak kokusu? Var mısın bu yolda, yanı başımda? Yasla ruhunu bana kır papatyası Düşmedi mi hâlâ cemre başına? Geçmedi mi yağmurun ıslak kokusu? Var mısın bu yolda, yanı başımda? Yasla ruhunu bana kır papatyası

Kapanan kapılar arkasına kazınmış Kilitlenmiş ve saklanmış, boş bir hayat kabininde Varsayım içinde, sonsuz zaman diliminde Bilinmeze doğru gidiyor gibiyim Her yanım sarılmış, çıkışlarım yok artık Yapmayı istediğim, hayallerin peşinde Anlamsız karalanmış, bi'kaç bozuk cümleyle Hayatıma nokta koyuyor gibiyim Gibisi fazla, şimdi kesilir sesim Sırtımda eski bir gitarım Uçmaya hazır kanatlarım Kararmış gökyüzü beni de aldı bak içine Ben bugün gidiyorum Yağmurlu bir pazar gününde Kumdan kalelerim var yine Topladım tüm umutlarımı bir bulut içine Ben bugün yağıyorum Kalkmaya mecalim yok, açmak için kapıları Kırılan bu aynalar, hep de benim tarafımda Yanımda ve arkamda, yere düşmüş şarkılarım Dinlemeden henüz gidiyor gibiyim Bekleren vakit geldi, odalar loş serinlikte Üstümde dünden kalan, yağmur yemiş bi' ceketle Şikayet etmeden, kabullenmiş biçimde Aranızdan artık çekilir gibiyim Gibisi fazla, şimdi kesilir sesim Sırtımda eski bir gitarım Uçmaya hazır kanatlarım Kararmış gökyüzü beni de aldı bak içine Ben bugün gidiyorum Yağmurlu bir pazar gününde Kumdan kalelerim var yine Topladım tüm umutlarımı bir bulut içine Ben bugün gidiyorum Sırtımda eski bir gitarım Uçmaya hazır kanatlarım Kararmış gökyüzü beni de aldı bak içine Ben bugün gidiyorum Yağmurlu bir pazar gününde Kumdan kalelerim var yine Topladım tüm umutlarımı bir bulut içine Ben bugün yağıyorum