Aşkın Zindanları Ft Özgün Şarkı Sözleri
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Bahadır Tatlıöz
Aşkın Zindanları Ft Özgün
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Arada ince bir çizgi var, biri senli, biri sensiz
Tarifsiz bir çelişki içindeyim bu aralar
Önümde iki seçenek var, ya kalırsın ya çeker gidersin
Anlamsız bir ruh hâlindeyim, dertliyim bu aralar
Bir yanda yalnızlık korkusu
Diğer yanda mutsuzluklarım var
Hangisi ağır basar?
Günlerce haykırsam kulağın sağır bana
Hayat, senin benle ne zorun var?
Hayat, senin benle ne zorun var?
Tutukluyum artık aşkın zindanlarında
Hep sen çekip sürükledin, vicdansız ah, mağlup ettin
Zarardayım en çok, aşktan bir beklentim yok
Bağlandıkça dibe vurdum, çok sevdikçe beter oldum
Ey aşk, benle ne zorun var?
Arada ince bir çizgi var, biri senli, biri sensiz
Tarifsiz bir çelişki içindeyim bu aralar
Önümde iki seçenek var, ya kalırsın ya çeker gidersin
Anlamsız bir ruh hâlindeyim, dertliyim bu aralar
Bir yanda yalnızlık korkusu
Diğer yanda mutsuzluklarım var
Hangisi ağır basar?
Günlerce haykırsam kulağın sağır bana
Hayat, senin benle ne zorun var?
Hayat, senin benle ne zorun var?
Tutukluyum artık aşkın zindanlarında
Hep sen çekip sürükledin, vicdansız ah, mağlup ettin
Zarardayım en çok, aşktan bir beklentim yok
Bağlandıkça dibe vurdum, çok sevdikçe beter oldum
Ey aşk, benle ne zorun var?
Tutukluyum artık aşkın zindanlarında
Hep sen çekip sürükledin, vicdansız ah, mağlup ettin
Zarardayım en çok, aşktan bir beklentim yok
Bağlandıkça dibe vurdum, çok sevdikçe beter oldum
Ey aşk, benle ne zorun var?