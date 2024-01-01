Bahadır Tatlıöz

Arada ince bir çizgi var, biri senli, biri sensiz Tarifsiz bir çelişki içindeyim bu aralar Önümde iki seçenek var, ya kalırsın ya çeker gidersin Anlamsız bir ruh hâlindeyim, dertliyim bu aralar Bir yanda yalnızlık korkusu Diğer yanda mutsuzluklarım var Hangisi ağır basar? Günlerce haykırsam kulağın sağır bana Hayat, senin benle ne zorun var? Hayat, senin benle ne zorun var? Tutukluyum artık aşkın zindanlarında Hep sen çekip sürükledin, vicdansız ah, mağlup ettin Zarardayım en çok, aşktan bir beklentim yok Bağlandıkça dibe vurdum, çok sevdikçe beter oldum Ey aşk, benle ne zorun var? Arada ince bir çizgi var, biri senli, biri sensiz Tarifsiz bir çelişki içindeyim bu aralar Önümde iki seçenek var, ya kalırsın ya çeker gidersin Anlamsız bir ruh hâlindeyim, dertliyim bu aralar Bir yanda yalnızlık korkusu Diğer yanda mutsuzluklarım var Hangisi ağır basar? Günlerce haykırsam kulağın sağır bana Hayat, senin benle ne zorun var? Hayat, senin benle ne zorun var? Tutukluyum artık aşkın zindanlarında Hep sen çekip sürükledin, vicdansız ah, mağlup ettin Zarardayım en çok, aşktan bir beklentim yok Bağlandıkça dibe vurdum, çok sevdikçe beter oldum Ey aşk, benle ne zorun var? Tutukluyum artık aşkın zindanlarında Hep sen çekip sürükledin, vicdansız ah, mağlup ettin Zarardayım en çok, aşktan bir beklentim yok Bağlandıkça dibe vurdum, çok sevdikçe beter oldum Ey aşk, benle ne zorun var?