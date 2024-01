Bahadır Tatlıöz

Aşkın Zindanları Arada ince bir çizgi var, biri senli, biri sensiz Tarifsiz bir çelişki içindeyim bu aralar Önümde iki seçenek var, ya kalırsın ya çeker gidersin Anlamsız bir ruh hâlindeyim, dertliyim bu aralar Bir yanda yalnızlık korkusu Diğer yanda mutsuzluklarım var Hangisi ağır basar? Günlerce haykırsam kulağın sağır bana Hayat, senin benle ne zorun var? Hayat, senin benle ne zorun var? Tutukluyum artık aşkın zindanlarında Hep sen çekip sürükledin, vicdansız ah, mağlup ettin Zarardayım en çok, aşktan bir beklentim yok Bağlandıkça dibe vurdum, çok sevdikçe beter oldum Ey aşk, benle ne zorun var? Arada ince bir çizgi var, biri senli, biri sensiz Tarifsiz bir çelişki içindeyim bu aralar Önümde iki seçenek var, ya kalırsın ya çeker gidersin Anlamsız bir ruh hâlindeyim, dertliyim bu aralar Bir yanda yalnızlık korkusu Diğer yanda mutsuzluklarım var Hangisi ağır basar? Günlerce haykırsam kulağın sağır bana Hayat, senin benle ne zorun var? Hayat, senin benle ne zorun var? Tutukluyum artık aşkın zindanlarında Hep sen çekip sürükledin, vicdansız ah, mağlup ettin Zarardayım en çok, aşktan bir beklentim yok Bağlandıkça dibe vurdum, çok sevdikçe beter oldum Ey aşk, benle ne zorun var? Tutukluyum artık aşkın zindanlarında Hep sen çekip sürükledin, vicdansız ah, mağlup ettin Zarardayım en çok, aşktan bir beklentim yok Bağlandıkça dibe vurdum, çok sevdikçe beter oldum Ey aşk, benle ne zorun var?

Masal Bugün oldukça deli sıkıntılı, saçma sapan bi halim var Binlerce kez haykırmaya mecalim var Kimsenin aklına fikrine, tahamülüm olmayan bir halim var Kolayca kalp kırmaya mecalim var Bana hep masal anlattılar tüm aşkların mutlu bittiği Peki nerdeler şimdi bu nasıl bir çelişki? Hani göğsüme yaslanırdın huzur bulduğun Tek yerindi peki nerdesin şimdi? Off, bu gece son kez kendimi, bozacağım unutmak için Hatta bilmem kaç tene, sığınacağım avunmak için Bu gece kendimden geçip, dağılacağım farkındayım Yanacak elbet cayır cayır, bu kalp seni unutmak için Bu gece hepten kendimi, bozacağım unutmak için Belki birden çok tene, sığınacağım avunmak için Bu gece kendimden geçip, dağılacağım farkındayım Yanacak elbet cayır cayır, bu kalp seni unutmak için Bu gece Bu gece Bugün oldukça deli sıkıntılı, saçma sapan bi halim var Binlerce kez haykırmaya mecalim var Bana hep masal anlattılar tüm aşkların mutlu bittiği Peki nerdeler şimdi bu nasıl bir çelişki? Hani göğsüme yaslanırdın huzur bulduğun Tek yerindi peki nerdesin şimdi? Off, bu gece son kez kendimi, bozacağım unutmak için Hatta bilmem kaç tene, sığınacağım avunmak için Bu gece kendimden geçip, dağılacağım farkındayım Yanacak elbet cayır cayır, bu kalp seni unutmak için Bu gece hepten kendimi, bozacağım unutmak için Belki birden çok tene, sığınacağım avunmak için Bu gece kendimden geçip, dağılacağım farkındayım Yanacak elbet cayır cayır, bu kalp seni unutmak için Bu gece Bu gece Ben bu gece kendimden geçip, dağılacağım farkındayım Yanacak elbet cayır cayır, bu kalp seni unutmak için Bu gece

Ayaz Ah ne sitem ne de yaz, bu sadece ayaz Geç kara kış hadi git, bahar da açsın yine gül beyaz Ah bu ne kör bir sızı, dayanmak mı ona sor İçimde savaşı beyaz bayrakları, kabullenmek mi? Çok zor Tutamadığım sözlerim senin esirin Zalim dünya yeter, gelmeyin üstüme Bilemiyorum nereye çıkar bu yol Zalim dünya yeter, gelmeyin Tutamadığım sözlerim senin esirin Zalim dünya yeter, gelmeyin üstüme Bilemiyorum nereye çıkar bu yol Zalim dünya yeter, gelmeyin Ah bu ne kör bir büyü, ağıt bu bir türkü Yâr sen misin bendeki acının yüzü, sevmek mi bu hüznü? Çok zor Tutamadığım sözlerim senin esirin Zalim dünya yeter, gelmeyin üstüme Bilemiyorum nereye çıkar bu yol Zalim dünya yeter, gelmeyin Tutamadığım sözlerim senin esirin Zalim dünya yeter, gelmeyin üstüme Bilemiyorum nereye çıkar bu yol Zalim dünya yeter, gelmeyin Gelmeyin üstüme Yaram derin, yaram derin, ah Bilemiyorum nereye çıkar bu yol Zalim dünya yeter, gelmeyin

Bedende Ruh Yokken Sonbahar halimin soyadı, adı Gerekli gereksiz takıntılar ruhumu sardı Sen misin inanmam bu enkazın mimarı Peki geri dön desem ne fark eder bedende ruh yokken Dertliyim kabul utanmam mı lazım Çekip giden üzülmesken, kalan ne yapsın Kalbim diyor gurur yapma sana o lazım Peki geri dön desem ne fark eder bedende ruh yokken En doğrusu kabullenmek Valizin ne kadar aldıysa Çekip gitmek gerek bazen Geriye dönüp hiç bakmadan Geride acılar var zaten Geride anılar var Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar Dertliyim kabul utanmam mı lazım Çekip giden üzülmesken, kalan ne yapsın Kalbim diyor gurur yapma sana o lazım Peki geri dön desem ne fark eder bedende ruh yokken En doğrusu kabullenmek Valizin ne kadar aldıysa Çekip gitmek gerek bazen Geriye dönüp hiç bakmadan Geride acılar var zaten Geride anılar var Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar En doğrusu kabullenmek Valizin ne kadar aldıysa Çekip gitmek gerek bazen Geriye dönüp hiç bakmadan Geride acılar var zaten Geride anılar var Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar En doğrusu kabullenmek Valizin ne kadar aldıysa Çekip gitmek gerek bazen Geriye dönüp hiç bakmadan Geride acılar var zaten Geride anılar var Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar Anılar acıysa yıpratırlar

Beni Yak Bir tek sen ağlarsın, ardımdan Annemden sonra, ardımdan Bir tek sen ağlarsın En çok sen seversin Canımdan kendimden bile Yeri gelir sakınırda, saklarsın Hırçınlığım sana değil Kızgınlığım kendime Alışkın değilim Ne sevmeye nede sevilmeye İstanbul'un kokusu gibi Sinmişsin üstüme Benim derdim içimdeki kendimle Beni al (al) ateşe at canım yanmaz yeterki sen yak Bu (bu) nasıl bi hal bana sorma Beni al yanına kat Bu can teslim sana Bak hazırım bir ömür yanmaya Beni al (al) ateşe at canım yanmaz yeterki sen yak Bu (bu) nasıl bi hal bana sorma Beni al yanına kat Bu can teslim sana Bak hazırım bir ömür yanmaya En çok sen seversin Canımdan kendimden bile Yeri gelir sakınırda, saklarsın Hırçınlığım sana değil Kızgınlığım kendime Alışkın değilim Ne sevmeye nede sevilmeye İstanbul'un kokusu gibi Sinmişsin üstüme Benim derdim içimdeki kendimle Beni al (al) ateşe at canım yanmaz yeter ki sen yak Bu (bu) nasıl bi hal bana sorma Beni al yanına kat Bu can teslim sana Bak hazırım bir ömür yanmaya Beni al, aaah Beni al, ateşe at Bu can teslim sana Bak hazırım bir ömür yanmaya Beni al, aaah Beni al yanına kat Bu can teslim sana Bak hazırım bir ömür yanmaya Bak hazırım bir ömür yanmaya

Hesap İmrendiğim tüm hayatlar Kasten mi benden uzaklar? Dünya cennet bahçesiymiş Neden yolları tuzaklar doludur bana hep Zaman düşman, mekân düşman Hayatın her rengi karadır bana hep Zorlamakla yürümez aşk Her bir final ayrı telaş İçten içten, yavaş yavaş Oyar durur seni, açılır yara hep Uzatılan her el düşman O an inan her şey acıdır sana hep Benim herkes kadar bir hayalim var Korkmadan, incinmeden sevmek Ne yârdan ne serden, ner'den vazgeçsem Hesap bir türlü tutmuyor Kaçmak kâr etmez inan her ner'deysen Hep karşına bir zalim çıkıyor Ne yârdan ne serden, ner'den vazgeçsem Hesap bir türlü tutmuyor Kaçmak kâr etmez inan her ner'deysen Hep karşına bir zalim çıkıyor Zorlamakla yürümez aşk Her bir final ayrı telaş İçten içten, yavaş yavaş Oyar durur seni, açılır yara hep Uzatılan her el düşman O an inan her şey acıdır sana hep Benim herkes kadar bir hayalim var Korkmadan, incinmeden sevmek Ne yârdan ne serden, ner'den vazgeçsem Hesap bir türlü tutmuyor Kaçmak kâr etmez inan her ner'deysen Hep karşına bir zalim çıkıyor Ne yârdan ne serden, ner'den vazgeçsem Hesap bir türlü tutmuyor Kaçmak kâr etmez inan her ner'deysen Hep karşına bir zalim çıkıyor Hesap bir türlü tutmuyor Hep karşına bir zalim çıkıyor Ne yârdan ne serden, ner'den vazgeçsem Hesap bir türlü tutmuyor Kaçmak kâr etmez inan her ner'deysen Hep karşına bir zalim çıkıyor Hep karşına bir zalim çıkıyor

Kafam Duman Yalan yanlış hikayeler geçti hayatımdan Bi normalim, bi anormal kafam duman (kafam duman) Hep ağlatan aldatanlar geçti hayatımdan Bi denliyim, bi densizim kafam duman (kafam duman) Ama bi yerlerde bi aşk varsa O da birgün beni ararsa Tabiki kalbim taş değil Tek suçlusu aşk değil Tüm bu dertlerim (çok hep ben) Direnmeden teslim oldum, her aşıktan Bir gardiyan yoğurdum, malup oldum Üç beş ayda, yıllar kadar yoruldum Ben hep soyundum çırıl çıplak aşka dair Neyim varsa, ait oldum evet suçluyum (çok hep ben) Direnmeden teslim oldum, her aşıktan Bir gardiyan yoğurdum, malup oldum Üç beş ayda, yıllar kadar yoruldum Ben hep soyundum çırıl çıplak aşka dair Neyim varsa, ait oldum evet suçluyum Yalan yanlış hikayeler geçti hayatımdan Bi normalim, bi anormal kafam duman (kafam duman) Hep ağlatan aldatanlar geçti hayatımdan Bi denliyim, bi densizim kafam duman (kafam duman) Ama bi yerlerde bi aşk varsa O da birgün beni ararsa Tabiki kalbim taş değil Tek suçlusu aşk değil Tüm bu dertlerim (çok hep ben) Direnmeden teslim oldum, her aşıktan Bir gardiyan yoğurdum, malup oldum Üç beş ayda, yıllar kadar yoruldum Ben hep soyundum çırıl çıplak aşka dair Neyim varsa, ait oldum evet suçluyum (çok hep ben) Direnmeden teslim oldum, her aşıktan Bir gardiyan yoğurdum, malup oldum Üç beş ayda, yıllar kadar yoruldum Ben hep soyundum çırıl çıplak aşka dair Neyim varsa, ait oldum evet suçluyum (çok hep ben) Direnmeden teslim oldum, her aşıktan Bir gardiyan yoğurdum, malup oldum Üç beş ayda, yıllar kadar yoruldum Ben hep soyundum çırıl çıplak aşka dair Neyim varsa, ait oldum evet suçluyum