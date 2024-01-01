Zaman Tüneli, Vol. 3 Şarkı Sözleri
Bahadır Tatlıöz Zaman Tüneli, Vol. 3 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bahadır Tatlıöz Zaman Tüneli, Vol. 3 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zaman Tüneli, Vol. 3 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bahadır Tatlıöz
Zaman Tüneli, Vol. 3
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Ah ne sitem ne de yaz, bu sadece ayaz
Geç kara kış hadi git, bahar da açsın yine gül beyaz
Ah bu ne kör bir sızı, dayanmak mı ona sor
İçimde savaşı beyaz bayrakları, kabullenmek mi?
Çok zor
Tutamadığım sözlerim senin esirin
Zalim dünya yeter, gelmeyin üstüme
Bilemiyorum nereye çıkar bu yol
Zalim dünya yeter, gelmeyin
Tutamadığım sözlerim senin esirin
Zalim dünya yeter, gelmeyin üstüme
Bilemiyorum nereye çıkar bu yol
Zalim dünya yeter, gelmeyin
Ah bu ne kör bir büyü, ağıt bu bir türkü
Yâr sen misin bendeki acının yüzü, sevmek mi bu hüznü?
Çok zor
Tutamadığım sözlerim senin esirin
Zalim dünya yeter, gelmeyin üstüme
Bilemiyorum nereye çıkar bu yol
Zalim dünya yeter, gelmeyin
Tutamadığım sözlerim senin esirin
Zalim dünya yeter, gelmeyin üstüme
Bilemiyorum nereye çıkar bu yol
Zalim dünya yeter, gelmeyin
Gelmeyin üstüme
Yaram derin, yaram derin, ah
Bilemiyorum nereye çıkar bu yol
Zalim dünya yeter, gelmeyin
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Her gün binbir ümit bağlarım
Gelip geçen postacıya
Her gün binbir ümit bağlarım
Gelip geçen postacıya
***
Ulu Tanrı'm hangi kulun
Dayanır bu sonsuz acıya
***
Baharımsın, gülümsün
Kanaryam, bülbülümsün
Senden ayrılamam ben
Sen benim kaderimsin
***
Senden ayrılamam ben
Sen benim kaderimsin
***
Sen gideli bu yerlerden
Kuş uçmaz, kervan geçmez oldu
Dön gel Allah aşkına
Bak bize dost bile düşman oldu, düşman oldu
***
Baharımsın, gülümsün
Kanaryam, bülbülümsün
Senden ayrılamam ben
Sen benim kaderimsin
***
Senden ayrılamam ben
Sen benim kaderimsin
Senden ayrılamam ben
Sen benim kaderimsin
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Gözlerimde binbir ümit bakıyorum uzaklara
Gözlerimde binbir ümit bakıyorum uzaklara
Sanki bana koşuyorsun dalıyorum hayallere
Sanki bana uçuyorsun dalıyorum hayallere
***
Nerede bahçeler, ner'de sahiller?
Hani buluşmalar ner'de yeminler?
***
Ben şimdi bu yerlerde sensiz kalmışım
Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım
Ben şimdi bu yerlerde sensiz kalmışım ah
Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım
***
Duyuramam feryadımı vefasız sevgiliye
Duyuramam feryadımı vefasız sevgiliye
Bir divane deli gibi dönmüşüm ben viraneye
Bir divane deli gibi dönmüşüm ben viraneye
***
Nerede bahçeler, ner'de sahiller?
Hani buluşmalar ner'de yeminler?
***
Ben şimdi bu yerlerde sensiz kalmışım
Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım
Ben şimdi bu yerlerde sensiz kalmışım
Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım
Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım
Bulutlar habercim...
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