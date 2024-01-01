Bahadır Tatlıöz

Ayaz Ah ne sitem ne de yaz, bu sadece ayaz Geç kara kış hadi git, bahar da açsın yine gül beyaz Ah bu ne kör bir sızı, dayanmak mı ona sor İçimde savaşı beyaz bayrakları, kabullenmek mi? Çok zor Tutamadığım sözlerim senin esirin Zalim dünya yeter, gelmeyin üstüme Bilemiyorum nereye çıkar bu yol Zalim dünya yeter, gelmeyin Tutamadığım sözlerim senin esirin Zalim dünya yeter, gelmeyin üstüme Bilemiyorum nereye çıkar bu yol Zalim dünya yeter, gelmeyin Ah bu ne kör bir büyü, ağıt bu bir türkü Yâr sen misin bendeki acının yüzü, sevmek mi bu hüznü? Çok zor Tutamadığım sözlerim senin esirin Zalim dünya yeter, gelmeyin üstüme Bilemiyorum nereye çıkar bu yol Zalim dünya yeter, gelmeyin Tutamadığım sözlerim senin esirin Zalim dünya yeter, gelmeyin üstüme Bilemiyorum nereye çıkar bu yol Zalim dünya yeter, gelmeyin Gelmeyin üstüme Yaram derin, yaram derin, ah Bilemiyorum nereye çıkar bu yol Zalim dünya yeter, gelmeyin

Kaderimsin Her gün binbir ümit bağlarım Gelip geçen postacıya Her gün binbir ümit bağlarım Gelip geçen postacıya *** Ulu Tanrı'm hangi kulun Dayanır bu sonsuz acıya *** Baharımsın, gülümsün Kanaryam, bülbülümsün Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin *** Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin *** Sen gideli bu yerlerden Kuş uçmaz, kervan geçmez oldu Dön gel Allah aşkına Bak bize dost bile düşman oldu, düşman oldu *** Baharımsın, gülümsün Kanaryam, bülbülümsün Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin *** Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin