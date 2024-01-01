Bedende Ruh Yokken Şarkı Sözleri
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Bahadır Tatlıöz
Bedende Ruh Yokken
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Sonbahar halimin soyadı, adı
Gerekli gereksiz takıntılar ruhumu sardı
Sen misin inanmam bu enkazın mimarı
Peki geri dön desem ne fark eder bedende ruh yokken
Dertliyim kabul utanmam mı lazım
Çekip giden üzülmesken, kalan ne yapsın
Kalbim diyor gurur yapma sana o lazım
Peki geri dön desem ne fark eder bedende ruh yokken
En doğrusu kabullenmek
Valizin ne kadar aldıysa
Çekip gitmek gerek bazen
Geriye dönüp hiç bakmadan
Geride acılar var zaten
Geride anılar var
Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar
Dertliyim kabul utanmam mı lazım
Çekip giden üzülmesken, kalan ne yapsın
Kalbim diyor gurur yapma sana o lazım
Peki geri dön desem ne fark eder bedende ruh yokken
En doğrusu kabullenmek
Valizin ne kadar aldıysa
Çekip gitmek gerek bazen
Geriye dönüp hiç bakmadan
Geride acılar var zaten
Geride anılar var
Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar
En doğrusu kabullenmek
Valizin ne kadar aldıysa
Çekip gitmek gerek bazen
Geriye dönüp hiç bakmadan
Geride acılar var zaten
Geride anılar var
Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar
En doğrusu kabullenmek
Valizin ne kadar aldıysa
Çekip gitmek gerek bazen
Geriye dönüp hiç bakmadan
Geride acılar var zaten
Geride anılar var
Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar
Anılar acıysa yıpratırlar