Bahadır Tatlıöz

Sonbahar halimin soyadı, adı Gerekli gereksiz takıntılar ruhumu sardı Sen misin inanmam bu enkazın mimarı Peki geri dön desem ne fark eder bedende ruh yokken Dertliyim kabul utanmam mı lazım Çekip giden üzülmesken, kalan ne yapsın Kalbim diyor gurur yapma sana o lazım Peki geri dön desem ne fark eder bedende ruh yokken En doğrusu kabullenmek Valizin ne kadar aldıysa Çekip gitmek gerek bazen Geriye dönüp hiç bakmadan Geride acılar var zaten Geride anılar var Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar Dertliyim kabul utanmam mı lazım Çekip giden üzülmesken, kalan ne yapsın Kalbim diyor gurur yapma sana o lazım Peki geri dön desem ne fark eder bedende ruh yokken En doğrusu kabullenmek Valizin ne kadar aldıysa Çekip gitmek gerek bazen Geriye dönüp hiç bakmadan Geride acılar var zaten Geride anılar var Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar En doğrusu kabullenmek Valizin ne kadar aldıysa Çekip gitmek gerek bazen Geriye dönüp hiç bakmadan Geride acılar var zaten Geride anılar var Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar En doğrusu kabullenmek Valizin ne kadar aldıysa Çekip gitmek gerek bazen Geriye dönüp hiç bakmadan Geride acılar var zaten Geride anılar var Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar Anılar acıysa yıpratırlar