Bahadır Tatlıöz

-
Yine boş odamdayım
Yalnızlığım bir de çayım elimde
Resminin önünde dertlenmişim
Sana son kez sarılalı
Kim bilir kaç mevsim geçti
Özlemişim, hem de nasıl özlemişim
Beni hayata bağlayan bir sen varsın
Sana bir gün kavuşmanın umudu var
Ölmedik ya biraz daha sabır lazım
Senden gelecek bir müjdenin umudu var
Bir gün gelecek ki canın yanacak
Kalbin seni zorlayacak bu hasrete son vereceksin
Bir gün gelecek ki kapım çalacak
Ardında sen olacaksın hiç şüphem yok bekliyorum
-
Olacak olan olur, su yolunu bulur
Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da
Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla
(Olacak olan, olan, olan)
Dört mevsimi bir gün kadar
Kayıp gider elden zaman
Ben masumum kalbim rahat
(Allah tamam)
Dilden çıkan bir ok kadar
Acı vermez hiçbir talan
Ben direndim içim rahat
(Allah da var)
Olacak olan olur, su yolunu bulur
Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da
Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla
Olacak olan olur, su yolunu bulur
Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da
Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla
(Olacak olan, olan, olan)
Dilden çıkan bir ok kadar
Acı vermez hiçbir talan
Ben direndim içim rahat
(Allah da var)
Olacak olan olur, su yolunu bulur
Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da
Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla
Olacak olan olur, su yolunu bulur
Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da
Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla
Ben sana yüzüm döndüm
Hergün ağladım, hergün öldüm
Kalbimin derdini bilen
(Allah da var)
Sen mağrur taştan kördün
Gönlün kadar küçük gördün
Neyseki herşeyi gören
(Allah da var)
Olacak olan olur, su yolunu bulur
Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da
Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla
(Olacak olan, olan, olan)
-
Sonbahar halimin soyadı, adı
Gerekli gereksiz takıntılar ruhumu sardı
Sen misin inanmam bu enkazın mimarı
Peki geri dön desem ne fark eder bedende ruh yokken
Dertliyim kabul utanmam mı lazım
Çekip giden üzülmesken, kalan ne yapsın
Kalbim diyor gurur yapma sana o lazım
Peki geri dön desem ne fark eder bedende ruh yokken
En doğrusu kabullenmek
Valizin ne kadar aldıysa
Çekip gitmek gerek bazen
Geriye dönüp hiç bakmadan
Geride acılar var zaten
Geride anılar var
Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar
Dertliyim kabul utanmam mı lazım
Çekip giden üzülmesken, kalan ne yapsın
Kalbim diyor gurur yapma sana o lazım
Peki geri dön desem ne fark eder bedende ruh yokken
En doğrusu kabullenmek
Valizin ne kadar aldıysa
Çekip gitmek gerek bazen
Geriye dönüp hiç bakmadan
Geride acılar var zaten
Geride anılar var
Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar
En doğrusu kabullenmek
Valizin ne kadar aldıysa
Çekip gitmek gerek bazen
Geriye dönüp hiç bakmadan
Geride acılar var zaten
Geride anılar var
Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar
En doğrusu kabullenmek
Valizin ne kadar aldıysa
Çekip gitmek gerek bazen
Geriye dönüp hiç bakmadan
Geride acılar var zaten
Geride anılar var
Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar
Anılar acıysa yıpratırlar
-
İlk başta masum ve hızlı
Kalbime sızdın usul usul
Sana göre oyun bana göre aşktı
Ne şimdi bu…
Birçok yanlışa göğüs gerdim
Sana fırsat verdim anlamadın
Devamlı bir plan sürekli bir yalan
Anlamadım…
Bu son sözüm iyi dinle, tekrarı olmayacak
Aşk arıyorum aşk, ya ver ya git
Bak isyan ediyorum söz veremiyorum belki de kaçarım
Ya beni çok sev, el üstünde tut ya da kaçarım
Geldik de gidiyoruz bile, hayat kısa derdini çekemem
İçimi titret, beni delice sev belki kalırım…
-
Senden sonra hiç kimse olmadı
Uzandı elbet birçok el ama ben tutunamadım
Bir hâller vardı hep üstümde, ben sana çok küstüm de
Şu dilim kopsun, haykıramadım
Yıllar geçti, hiç kimse olmadı
Onca nefes, onca tende bir sen bulamadım
Bir hâller vardı hep üstümde, ben sana çok küstüm de
Gururum batsın, aramadım
Sende benim yarım kaldı, asla tüm olmuyor
Yıllarla iyileşmek neymiş, her gece sancıyor
Kararsız binbir düşünce akıldan kalbe düşünce
Yüzüm belki güler de bak kalbim ağlıyor
Sende benim yarım kaldı, asla tüm olmuyor
Yıllarla iyileşmek neymiş, her gece sancıyor
Kararsız binbir düşünce akıldan kalbe düşünce
Yüzüm belki güler de bak kalbim ağlıyor
Yıllar geçti, hiç kimse olmadı
Onca nefes, onca tende bir sen bulamadım
Bir hâller vardı hep üstümde, ben sana çok küstüm de
Gururum batsın, aramadım
Sende benim yarım kaldı, asla tüm olmuyor
Yıllarla iyileşmek neymiş, her gece sancıyor
Kararsız binbir düşünce akıldan kalbe düşünce
Yüzüm belki güler de bak kalbim ağlıyor
Sende benim yarım kaldı, asla tüm olmuyor
Yıllarla iyileşmek neymiş, her gece sancıyor
Kararsız binbir düşünce akıldan kalbe düşünce
Yüzüm belki güler de bak kalbim ağlıyor
Sende benim yarım kaldı, asla tüm olmuyor
Yıllarla iyileşmek neymiş, her gece sancıyor
Kararsız binbir düşünce akıldan kalbe düşünce
Yüzüm belki güler de bak kalbim ağlıyor
Sende benim yarım kaldı
-
Ben her ayazda derdimin üstünü aşkla örttüm
Üşümesin taze kalsın, sevgim sana bakir olsun diye
Anlamadın
Sen her baharda sevgimin üstünü taşla örttün
Daha da çok canım yansın
Hep son sözler sende kalsın diye
Anlamadım
Şimdi ya gitmek ya kalmak zamanı, garip di mi?
Yandım ama çoktan verdim o can yakan kararı
Bak derdime tek derman olsan
Senden yana ferman olsa
Yokluğunda berbat olsam
Dönersem namert dersin
Bak derdime tek derman olsan
Senden yana ferman olsa
Yokluğunda berbat olsam
Dönersem namert dersin
Ben her ayazda derdimin üstünü aşkla örttüm
Üşümesin taze kalsın, sevgim sana bakir olsun diye
Anlamadın
Sen her baharda sevgimin üstünü taşla örttün
Daha da çok canım yansın
Hep son sözler sende kalsın diye
Anlamadım
Şimdi ya gitmek ya kalmak zamanı, garip di mi?
Yandım ama çoktan verdim o can yakan kararı
Bak derdime tek derman olsan
Senden yana ferman olsa
Yokluğunda berbat olsam
Dönersem namert dersin
Bak derdime tek derman olsan
Senden yana ferman olsa
Yokluğunda berbat olsam
Dönersem namert dersin
Bak derdime tek derman olsan
Senden yana ferman olsa
Yokluğunda berbat olsam
Dönersem namert dersin
Bak derdime tek derman olsan
Senden yana ferman olsa
Yokluğunda berbat olsam
Dönersem namert dersin
Bak derdime tek derman olsan
Senden yana ferman olsa
Yokluğunda berbat olsam
Dönersem namert dersin
-
Şeytan diyor sil at, çek git, deliriyorsun bazen
Kendinden bile sıkıldığın o an gelince
Yıllar sayfa sayfa aklını çeler bazen
Ayakların gitmez olur aşk ağır basar bazen
Ama biz bu yollardan çok geçtik
Kah ağladık kah eğlendik
Yıllandıkça tazelendik
Ve her zaman zora karşı durduk, dimdik
Bak şimdi önümüzde iki yol var
Biri hasret biri aşkla dolu bir gelecek, sen seç
Bak şimdi ikimizden biri yanlış bir yola girecek,
sen seç!
Bak şimdi gideceksen kapı orada
Ne yanlış ne doğru bana sorma bilemem, sen seç
Ama bil ki bana kalsa doya doya sarılırdım aşka,
yine de sen seç
-
Olacak olan olur, su yolunu bulur
Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da
Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla
(Olacak olan, olan, olan)
Dört mevsimi bir gün kadar
Kayıp gider elden zaman
Ben masumum kalbim rahat
(Allah tamam)
Dilden çıkan bir ok kadar
Acı vermez hiçbir talan
Ben direndim içim rahat
(Allah da var)
Olacak olan olur, su yolunu bulur
Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da
Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla
Olacak olan olur, su yolunu bulur
Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da
Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla
(Olacak olan, olan, olan)
Dilden çıkan bir ok kadar
Acı vermez hiçbir talan
Ben direndim içim rahat
(Allah da var)
Olacak olan olur, su yolunu bulur
Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da
Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla
Olacak olan olur, su yolunu bulur
Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da
Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla
Ben sana yüzüm döndüm
Hergün ağladım, hergün öldüm
Kalbimin derdini bilen
(Allah da var)
Sen mağrur taştan kördün
Gönlün kadar küçük gördün
Neyseki herşeyi gören
(Allah da var)
Olacak olan olur, su yolunu bulur
Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da
Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla
(Olacak olan, olan, olan)
-
İçimi deliyor o derin gözlerin
Yanıyor ölüyor uğruna, bu garip serseri
Yaramaz bi' çocuk gibi çok isterim
Görmeyince seni gözlerim arıyor, ben senim (of be)
Ne ben anlattım derdimi, ne doktorlar dinledi
Ne ben koyuverdim kendimi, ne gönül söz dinledi
Eyvah içimde yangınlar var var, varsın yansın kim ağlar?
Çığlığımdan titrerler dağlar, duy be zalim (hey)
Bende deli deli yangınlar var var, varsın yansın kim sallar
Gül koparsam sızlar dallar, duy be zalim (of)
Eyvah içimde yangınlar var var, varsın yansın kim ağlar?
Çığlığımdan titrerler dağlar, duy be zalim (hey)
Bende deli deli yangınlar var var, varsın yansın kim sallar
Gül koparsam sızlar dallar, duy be zalim (of)
Yaramaz bir çocuk gibi çok isterim
Görmeyince seni gözlerim arıyor, ben senim (of be)
Ne ben anlattım derdimi, ne doktorlar dinledi
Ne ben koyuverdim kendimi, ne gönül söz dinledi
Eyvah içimde yangınlar var var, varsın yansın kim ağlar?
Çığlığımdan titrerler dağlar, duy be zalim (hey)
Bende deli deli yangınlar var, varsın yansın kim sallar?
Gül koparsam sızlar dallar, duy be zalim (of)
Eyvah içimde yangınlar var var, varsın yansın kim ağlar?
Çığlığımdan titreler dağlar, duy be zalim
Bende deli deli yangınlar var var, varsın yansın kim sallar?
Gül koparsam sızlar dallar, duy be zalim (of)
Eyvah içimde yangınlar var, varsın yansın kim ağlar
Çığlığımdan titrerler dağlar, duy be zalim (hey)
Bende deli deli yangınlar var var, varsın yansın kim sallar?
Gül koparsam sızlar dallar, duy be zalim (of)
-
Sonunda varamadım hasretin
Seni bir saramadım yâr
Yüzüne dokunuşuna hasretim
Yaramı bulamadın yâr
O zaman geri ver
Beni bana geri ver
Veremezsin yılları
Anlatamazsın... Sus da gel
Yüzüme bir bakıver
Eserindir, bil yeter
Gözü dönmüş ayrılık
Hadi çekinme, sen de gel
Ayrılık
Ayrılık
Sen içimi yakan dilber
Acına alışmışken
Ne olur gelme yanıma
Git! Yalnız bile mutluyken
Kokunu unutmuşken
Ne olur gelme yanıma
Dur! Bunlar bil ki boş sözler
Muhtacım! Bana el ver
Ne olur gel yanıma
Yalan! Yalan haykırışlarım
"Unuttum" deyişlerim
Ne olur gel yanıma
Aşk ne kadar acı!