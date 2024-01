Bahadır Tatlıöz

Ben her ayazda derdimin üstünü aşkla örttüm Üşümesin taze kalsın, sevgim sana bakir olsun diye Anlamadın Sen her baharda sevgimin üstünü taşla örttün Daha da çok canım yansın Hep son sözler sende kalsın diye Anlamadım Şimdi ya gitmek ya kalmak zamanı, garip di mi? Yandım ama çoktan verdim o can yakan kararı Bak derdime tek derman olsan Senden yana ferman olsa Yokluğunda berbat olsam Dönersem namert dersin Bak derdime tek derman olsan Senden yana ferman olsa Yokluğunda berbat olsam Dönersem namert dersin Ben her ayazda derdimin üstünü aşkla örttüm Üşümesin taze kalsın, sevgim sana bakir olsun diye Anlamadın Sen her baharda sevgimin üstünü taşla örttün Daha da çok canım yansın Hep son sözler sende kalsın diye Anlamadım Şimdi ya gitmek ya kalmak zamanı, garip di mi? Yandım ama çoktan verdim o can yakan kararı Bak derdime tek derman olsan Senden yana ferman olsa Yokluğunda berbat olsam Dönersem namert dersin Bak derdime tek derman olsan Senden yana ferman olsa Yokluğunda berbat olsam Dönersem namert dersin Bak derdime tek derman olsan Senden yana ferman olsa Yokluğunda berbat olsam Dönersem namert dersin Bak derdime tek derman olsan Senden yana ferman olsa Yokluğunda berbat olsam Dönersem namert dersin Bak derdime tek derman olsan Senden yana ferman olsa Yokluğunda berbat olsam Dönersem namert dersin

İçimi deliyor o derin gözlerin Yanıyor ölüyor uğruna, bu garip serseri Yaramaz bi' çocuk gibi çok isterim Görmeyince seni gözlerim arıyor, ben senim (of be) Ne ben anlattım derdimi, ne doktorlar dinledi Ne ben koyuverdim kendimi, ne gönül söz dinledi Eyvah içimde yangınlar var var, varsın yansın kim ağlar? Çığlığımdan titrerler dağlar, duy be zalim (hey) Bende deli deli yangınlar var var, varsın yansın kim sallar Gül koparsam sızlar dallar, duy be zalim (of) Eyvah içimde yangınlar var var, varsın yansın kim ağlar? Çığlığımdan titrerler dağlar, duy be zalim (hey) Bende deli deli yangınlar var var, varsın yansın kim sallar Gül koparsam sızlar dallar, duy be zalim (of) Yaramaz bir çocuk gibi çok isterim Görmeyince seni gözlerim arıyor, ben senim (of be) Ne ben anlattım derdimi, ne doktorlar dinledi Ne ben koyuverdim kendimi, ne gönül söz dinledi Eyvah içimde yangınlar var var, varsın yansın kim ağlar? Çığlığımdan titrerler dağlar, duy be zalim (hey) Bende deli deli yangınlar var, varsın yansın kim sallar? Gül koparsam sızlar dallar, duy be zalim (of) Eyvah içimde yangınlar var var, varsın yansın kim ağlar? Çığlığımdan titreler dağlar, duy be zalim Bende deli deli yangınlar var var, varsın yansın kim sallar? Gül koparsam sızlar dallar, duy be zalim (of) Eyvah içimde yangınlar var, varsın yansın kim ağlar Çığlığımdan titrerler dağlar, duy be zalim (hey) Bende deli deli yangınlar var var, varsın yansın kim sallar? Gül koparsam sızlar dallar, duy be zalim (of)