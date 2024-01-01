Bir Ben Bir İstanbul (feat. Haktan) Şarkı Sözleri
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Bahadır Tatlıöz
Bir Ben Bir İstanbul (feat. Haktan)
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Sonbaharda yaprak dökümü gibi
Başlar ayrılığın tüm halleri
Biraz senden gider, biraz ondan gider
O kadar büyük emek uçar gider
Her sahnesi bir ayrılık filmi
Çoktandır bu aşkın tüm halleri
Ben hep bir köşeden sessizce izleyen
Sen ise bir kalemde silip giden
Kabullenmek çok zor olsa da
Bu kez gerçek şu ki
Bir ben bir İstanbul kaldık
Bu gece öksüz kaldık
Acıdan geçen hikayemde
Beraberce yandık
Sen yoktun İstanbul vardı
Derdime hep ortaktı
Bu gece bir kadeh bana
Bir kadeh de İstanbul'a
Hüznün dibine vura vura
Seni unutacağım
Yine ben ve İstanbul kaldık
Bu gece öksüz kaldık
Zamansız biten hikayemde
Buruk kahramandık
Sen yoktun İstanbul vardı
Bana hep o yoldaştı
Bu gece bir kadeh bana
Bir kadeh de İstanbul'a
Hüznün dibine vura vura
Seni unutacağım
Her sahnesi bir ayrılık filmi
Çoktandır bu aşkın tüm halleri
Ben hep bir köşeden sessizce izleyen
Sen ise bir kalemde silip giden
Kabullenmek çok zor olsa da
Bu kez gerçek şu ki
Bir ben bir İstanbul kaldık
Bu gece öksüz kaldık
Acıdan geçen hikayemde
Beraberce yandık
Sen yoktun İstanbul vardı
Derdime hep ortaktı
Bu gece bir kadeh bana
Bir kadeh de İstanbul'a
Hüznün dibine vura vura
Seni unutacağım
Yine ben ve İstanbul kaldık
Bu gece öksüz kaldık
Zamansız biten hikayemde
Buruk kahramandık
Sen yoktun İstanbul vardı
Bana hep o yoldaştı
Bu gece bir kadeh bana
Bir kadeh de İstanbul'a
Hüznün dibine vura vura
Seni unutacağım
-
Takıldı gözlerim duvardaki saate
Yelkovan haince ilerliyor
Geçen her saniye ömrümden gidiyor
Ayrılık zamanı yaklaşıyor
Kalbim "Bur'da kal" diyor, gururum "Durma, git"
"Söküp at içinden, ardına bakma git"
Söylemek dile kolay, yapmaya geldi mi?
Çok zor bir karar bu
Sadece bir aşk değil bir hayat bitiyor
İnan şu an gözümden ne anılar geçiyor
Benim dilim varmıyor, bari sen söyle
"Bitti", de bitsin
Mahşer yeri yaralı kalbim
Ezer geçer beni sensizlik
Yıllar üstüme yığılır sanki
Keşke "Dur, gitme", desen
Diyebilsen gidemem, kalırım belki
Yakarım bu ömrü, iste yeter ki
Ama sen aşkı çabuk tüketmişsin
Yüz yıl kalsam ne fark eder, vazgeçmişsin
Sadece bir aşk değil bir hayat bitiyor
İnan şu an gözümden ne anılar geçiyor
Benim dilim varmıyor, bari sen söyle
"Bitti", de bitsin
Mahşer yeri yaralı kalbim
Ezer geçer beni sensizlik
Yıllar üstüme yığılır sanki
Keşke "Dur, gitme", desen
Diyebilsen gidemem, kalırım belki
Yakarım bu ömrü, iste yeter ki
Ama sen aşkı çabuk tüketmişsin
Yüz yıl kalsam ne fark eder, vazgeçmişsin
Keşke "Dur, gitme", desen
Yüz yıl kalsam ne fark eder, vazgeçmişsin