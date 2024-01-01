Bahadır Tatlıöz

Sonbaharda yaprak dökümü gibi Başlar ayrılığın tüm halleri Biraz senden gider, biraz ondan gider O kadar büyük emek uçar gider Her sahnesi bir ayrılık filmi Çoktandır bu aşkın tüm halleri Ben hep bir köşeden sessizce izleyen Sen ise bir kalemde silip giden Kabullenmek çok zor olsa da Bu kez gerçek şu ki Bir ben bir İstanbul kaldık Bu gece öksüz kaldık Acıdan geçen hikayemde Beraberce yandık Sen yoktun İstanbul vardı Derdime hep ortaktı Bu gece bir kadeh bana Bir kadeh de İstanbul'a Hüznün dibine vura vura Seni unutacağım Yine ben ve İstanbul kaldık Bu gece öksüz kaldık Zamansız biten hikayemde Buruk kahramandık Sen yoktun İstanbul vardı Bana hep o yoldaştı Bu gece bir kadeh bana Bir kadeh de İstanbul'a Hüznün dibine vura vura Seni unutacağım Her sahnesi bir ayrılık filmi Çoktandır bu aşkın tüm halleri Ben hep bir köşeden sessizce izleyen Sen ise bir kalemde silip giden Kabullenmek çok zor olsa da Bu kez gerçek şu ki Bir ben bir İstanbul kaldık Bu gece öksüz kaldık Acıdan geçen hikayemde Beraberce yandık Sen yoktun İstanbul vardı Derdime hep ortaktı Bu gece bir kadeh bana Bir kadeh de İstanbul'a Hüznün dibine vura vura Seni unutacağım Yine ben ve İstanbul kaldık Bu gece öksüz kaldık Zamansız biten hikayemde Buruk kahramandık Sen yoktun İstanbul vardı Bana hep o yoldaştı Bu gece bir kadeh bana Bir kadeh de İstanbul'a Hüznün dibine vura vura Seni unutacağım