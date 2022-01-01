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Bahadır Tatlıöz

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Bedende Ruh Yokken (Gökhan Türkmen)

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Bir Ben Bir Istanbul Ft. Haktan

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Mahşer Yeri Ft Haktan

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Aşkın Zindanları Ft Özgün

05

Ayaz

... KAPAT
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Albümler

Aldırma Bahadır Tatlıöz

Ben de Özledim Bahadır Tatlıöz

Zaman Bahadır Tatlıöz

Nerdesin Bahadır Tatlıöz

Sancı Bahadır Tatlıöz

Su Yolunu Bulur Bahadır Tatlıöz

Kimin Umrunda Bahadır Tatlıöz

Kendine İyi Bak Bahadır Tatlıöz

Takvim Bahadır Tatlıöz

Eflatun Bahadır Tatlıöz

Daha Ne Olsun Bahadır Tatlıöz

Mahşer Bahadır Tatlıöz

Bana Dair Bahadır Tatlıöz

Benim Değil Bahadır Tatlıöz

Masal Bahadır Tatlıöz

Bedende Ruh Yokken Bahadır Tatlıöz

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