Bahadır Tatlıöz

İçimi Yakan Dilber Sonunda varamadım hasretin Seni bir saramadım yâr Yüzüne dokunuşuna hasretim Yaramı bulamadın yâr O zaman geri ver Beni bana geri ver Veremezsin yılları Anlatamazsın... Sus da gel Yüzüme bir bakıver Eserindir, bil yeter Gözü dönmüş ayrılık Hadi çekinme, sen de gel Ayrılık Ayrılık Sen içimi yakan dilber Acına alışmışken Ne olur gelme yanıma Git! Yalnız bile mutluyken Kokunu unutmuşken Ne olur gelme yanıma Dur! Bunlar bil ki boş sözler Muhtacım! Bana el ver Ne olur gel yanıma Yalan! Yalan haykırışlarım "Unuttum" deyişlerim Ne olur gel yanıma Aşk ne kadar acı!

Su Yolunu Bulur Olacak olan olur, su yolunu bulur Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla (Olacak olan, olan, olan) Dört mevsimi bir gün kadar Kayıp gider elden zaman Ben masumum kalbim rahat (Allah tamam) Dilden çıkan bir ok kadar Acı vermez hiçbir talan Ben direndim içim rahat (Allah da var) Olacak olan olur, su yolunu bulur Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla Olacak olan olur, su yolunu bulur Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla (Olacak olan, olan, olan) Dilden çıkan bir ok kadar Acı vermez hiçbir talan Ben direndim içim rahat (Allah da var) Olacak olan olur, su yolunu bulur Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla Olacak olan olur, su yolunu bulur Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla Ben sana yüzüm döndüm Hergün ağladım, hergün öldüm Kalbimin derdini bilen (Allah da var) Sen mağrur taştan kördün Gönlün kadar küçük gördün Neyseki herşeyi gören (Allah da var) Olacak olan olur, su yolunu bulur Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla (Olacak olan, olan, olan)

Bedende Ruh Yokken (Hakan Akkuş Versiyon) Sonbahar halimin soyadı, adı Gerekli gereksiz takıntılar ruhumu sardı Sen misin inanmam bu enkazın mimarı Peki geri dön desem ne fark eder bedende ruh yokken Dertliyim kabul utanmam mı lazım Çekip giden üzülmesken, kalan ne yapsın Kalbim diyor gurur yapma sana o lazım Peki geri dön desem ne fark eder bedende ruh yokken En doğrusu kabullenmek Valizin ne kadar aldıysa Çekip gitmek gerek bazen Geriye dönüp hiç bakmadan Geride acılar var zaten Geride anılar var Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar Dertliyim kabul utanmam mı lazım Çekip giden üzülmesken, kalan ne yapsın Kalbim diyor gurur yapma sana o lazım Peki geri dön desem ne fark eder bedende ruh yokken En doğrusu kabullenmek Valizin ne kadar aldıysa Çekip gitmek gerek bazen Geriye dönüp hiç bakmadan Geride acılar var zaten Geride anılar var Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar En doğrusu kabullenmek Valizin ne kadar aldıysa Çekip gitmek gerek bazen Geriye dönüp hiç bakmadan Geride acılar var zaten Geride anılar var Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar En doğrusu kabullenmek Valizin ne kadar aldıysa Çekip gitmek gerek bazen Geriye dönüp hiç bakmadan Geride acılar var zaten Geride anılar var Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar Anılar acıysa yıpratırlar

Bekliyorum Yine boş odamdayım Yalnızlığım bir de çayım elimde Resminin önünde dertlenmişim Sana son kez sarılalı Kim bilir kaç mevsim geçti Özlemişim, hem de nasıl özlemişim Beni hayata bağlayan bir sen varsın Sana bir gün kavuşmanın umudu var Ölmedik ya biraz daha sabır lazım Senden gelecek bir müjdenin umudu var Bir gün gelecek ki canın yanacak Kalbin seni zorlayacak bu hasrete son vereceksin Bir gün gelecek ki kapım çalacak Ardında sen olacaksın hiç şüphem yok bekliyorum

Belki de Kaçarım İlk başta masum ve hızlı Kalbime sızdın usul usul Sana göre oyun bana göre aşktı Ne şimdi bu… Birçok yanlışa göğüs gerdim Sana fırsat verdim anlamadın Devamlı bir plan sürekli bir yalan Anlamadım… Bu son sözüm iyi dinle, tekrarı olmayacak Aşk arıyorum aşk, ya ver ya git Bak isyan ediyorum söz veremiyorum belki de kaçarım Ya beni çok sev, el üstünde tut ya da kaçarım Geldik de gidiyoruz bile, hayat kısa derdini çekemem İçimi titret, beni delice sev belki kalırım…

Düşünce Senden sonra hiç kimse olmadı Uzandı elbet birçok el ama ben tutunamadım Bir hâller vardı hep üstümde, ben sana çok küstüm de Şu dilim kopsun, haykıramadım Yıllar geçti, hiç kimse olmadı Onca nefes, onca tende bir sen bulamadım Bir hâller vardı hep üstümde, ben sana çok küstüm de Gururum batsın, aramadım Sende benim yarım kaldı, asla tüm olmuyor Yıllarla iyileşmek neymiş, her gece sancıyor Kararsız binbir düşünce akıldan kalbe düşünce Yüzüm belki güler de bak kalbim ağlıyor Sende benim yarım kaldı, asla tüm olmuyor Yıllarla iyileşmek neymiş, her gece sancıyor Kararsız binbir düşünce akıldan kalbe düşünce Yüzüm belki güler de bak kalbim ağlıyor Yıllar geçti, hiç kimse olmadı Onca nefes, onca tende bir sen bulamadım Bir hâller vardı hep üstümde, ben sana çok küstüm de Gururum batsın, aramadım Sende benim yarım kaldı, asla tüm olmuyor Yıllarla iyileşmek neymiş, her gece sancıyor Kararsız binbir düşünce akıldan kalbe düşünce Yüzüm belki güler de bak kalbim ağlıyor Sende benim yarım kaldı, asla tüm olmuyor Yıllarla iyileşmek neymiş, her gece sancıyor Kararsız binbir düşünce akıldan kalbe düşünce Yüzüm belki güler de bak kalbim ağlıyor Sende benim yarım kaldı, asla tüm olmuyor Yıllarla iyileşmek neymiş, her gece sancıyor Kararsız binbir düşünce akıldan kalbe düşünce Yüzüm belki güler de bak kalbim ağlıyor Sende benim yarım kaldı

Garip Di mi ? Ben her ayazda derdimin üstünü aşkla örttüm Üşümesin taze kalsın, sevgim sana bakir olsun diye Anlamadın Sen her baharda sevgimin üstünü taşla örttün Daha da çok canım yansın Hep son sözler sende kalsın diye Anlamadım Şimdi ya gitmek ya kalmak zamanı, garip di mi? Yandım ama çoktan verdim o can yakan kararı Bak derdime tek derman olsan Senden yana ferman olsa Yokluğunda berbat olsam Dönersem namert dersin Bak derdime tek derman olsan Senden yana ferman olsa Yokluğunda berbat olsam Dönersem namert dersin Ben her ayazda derdimin üstünü aşkla örttüm Üşümesin taze kalsın, sevgim sana bakir olsun diye Anlamadın Sen her baharda sevgimin üstünü taşla örttün Daha da çok canım yansın Hep son sözler sende kalsın diye Anlamadım Şimdi ya gitmek ya kalmak zamanı, garip di mi? Yandım ama çoktan verdim o can yakan kararı Bak derdime tek derman olsan Senden yana ferman olsa Yokluğunda berbat olsam Dönersem namert dersin Bak derdime tek derman olsan Senden yana ferman olsa Yokluğunda berbat olsam Dönersem namert dersin Bak derdime tek derman olsan Senden yana ferman olsa Yokluğunda berbat olsam Dönersem namert dersin Bak derdime tek derman olsan Senden yana ferman olsa Yokluğunda berbat olsam Dönersem namert dersin Bak derdime tek derman olsan Senden yana ferman olsa Yokluğunda berbat olsam Dönersem namert dersin

Sen Seç Şeytan diyor sil at, çek git, deliriyorsun bazen Kendinden bile sıkıldığın o an gelince Yıllar sayfa sayfa aklını çeler bazen Ayakların gitmez olur aşk ağır basar bazen Ama biz bu yollardan çok geçtik Kah ağladık kah eğlendik Yıllandıkça tazelendik Ve her zaman zora karşı durduk, dimdik Bak şimdi önümüzde iki yol var Biri hasret biri aşkla dolu bir gelecek, sen seç Bak şimdi ikimizden biri yanlış bir yola girecek, sen seç! Bak şimdi gideceksen kapı orada Ne yanlış ne doğru bana sorma bilemem, sen seç Ama bil ki bana kalsa doya doya sarılırdım aşka, yine de sen seç

Su Yolunu Bulur (Remix) Olacak olan olur, su yolunu bulur Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla (Olacak olan, olan, olan) Dört mevsimi bir gün kadar Kayıp gider elden zaman Ben masumum kalbim rahat (Allah tamam) Dilden çıkan bir ok kadar Acı vermez hiçbir talan Ben direndim içim rahat (Allah da var) Olacak olan olur, su yolunu bulur Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla Olacak olan olur, su yolunu bulur Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla (Olacak olan, olan, olan) Dilden çıkan bir ok kadar Acı vermez hiçbir talan Ben direndim içim rahat (Allah da var) Olacak olan olur, su yolunu bulur Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla Olacak olan olur, su yolunu bulur Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla Ben sana yüzüm döndüm Hergün ağladım, hergün öldüm Kalbimin derdini bilen (Allah da var) Sen mağrur taştan kördün Gönlün kadar küçük gördün Neyseki herşeyi gören (Allah da var) Olacak olan olur, su yolunu bulur Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da Çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla (Olacak olan, olan, olan)