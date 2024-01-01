Bahadır Tatlıöz

Yan yana geçen geceler, unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde, seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenler göğü deler mi? (deler mi?) Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? (gider mi?) Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? (gider mi?) Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi? (biter mi?) Bir kardeş selamında seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak beni düşünme Su akar