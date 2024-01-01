Kimin Umrunda Şarkı Sözleri
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Bahadır Tatlıöz
Kimin Umrunda
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Yanmışım, sönmüşüm
Deli gönlüm firarda
Sen yoksan ben yokmuşum
Kimin umurunda?
Verdiğin sözlerin,
Hepsi bir bir aklımda
İster tut ister tutma,
Kimin umurunda?
Yalan yalan üstüne,
Kalbimin en derin yerine
Kör bıçak saklayıp da
Benden ne bekliyorsun?
Sabır taşına döndüm,
Artık önüme çıksan da olur çıkmasan da
Kendi başıma geldim bu günlere,
Olsan da olur olmasan da