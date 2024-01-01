Bahadır Tatlıöz

Yanmışım, sönmüşüm Deli gönlüm firarda Sen yoksan ben yokmuşum Kimin umurunda? Verdiğin sözlerin, Hepsi bir bir aklımda İster tut ister tutma, Kimin umurunda? Yalan yalan üstüne, Kalbimin en derin yerine Kör bıçak saklayıp da Benden ne bekliyorsun? Sabır taşına döndüm, Artık önüme çıksan da olur çıkmasan da Kendi başıma geldim bu günlere, Olsan da olur olmasan da